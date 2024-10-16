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娛樂 最新消息

邱議瑩27歲當上民進黨中常委 前主播林天瓊意外入鏡

邱議瑩以27歲之齡，成為當時民進黨最年輕的中常委，當年她受訪照片也曝了光。邱議瑩以27歲之齡，成為當時民進黨最年輕的中常委，當年她受訪照片也曝了光。

〔記者林南谷／台北報導〕民進黨立委邱議瑩和現任中央社董事長李永得是政壇知名夫妻檔，邱議瑩出身政治世家，24歲當選國大代表，個性直率敢言、問政犀利，當年不滿前總統陳水扁被移送台中監獄，直搗法務部部長辦公室，連踹幾腳把木門踹破，讓人留下深刻印象。

台視前主播林天瓊（右）1998年專訪邱議瑩，2人當時都非常年輕。台視前主播林天瓊（右）1998年專訪邱議瑩，2人當時都非常年輕。

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台視前主播林天瓊曾在1998年專訪過邱議瑩，因為邱議瑩以27歲之齡，成為當時民進黨最年輕的中常委，林天瓊回憶，近日在網路瘋傳影片是他在《台視新聞》專訪邱議瑩，也意外看到26年前年輕的自己，而當時播報這則新聞，是前主播李傳慧。

當年播報邱議瑩專訪，是台視前主播李傳慧。當年播報邱議瑩專訪，是台視前主播李傳慧。

邱議瑩2011年首次挑戰高雄市第一選區，卻在選前緊急動刀切除卵巢致命腫瘤，也因罹癌終生不孕，前後共歷經6次化療，邱議瑩特別感謝老公李永得，因為是李永得暈眩送醫，雖然查無症狀，反而查到邱議瑩致命腫瘤，直呼是神奇指引。

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經記者調查，《台視新聞》1988年由林天瓊專訪邱議瑩的這則影音，是邱議瑩近日透過Threads發布。

早年台視新聞部每年只招考4名記者，當時吸引大批新聞傳播科系年輕人擠破頭報考，和林天瓊同梯錄取的記者都大有來頭，有前主播汪用和、吳恩文，以及台北市前市議員璩美鳳。

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