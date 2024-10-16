34歲韓星淚揭罹子宮頸癌 將再動刀想當母親

超娥（右）在老公陪伴下戰勝病魔。（翻攝自IG）



林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團Crayon Pop在2013年以歌曲《Bar Bar Bar》裡戴著安全帽大跳「汽缸舞」爆紅，其中雙胞胎成員中的姐姐超娥（本名許敏真）2021年10月在YouTube頻道宣布結婚喜訊，成為團內第3位結婚成員。

超娥現年34歲，14日在IG分享去年5月被診斷罹患子宮頸癌，她無奈說：「我很謹慎，因為有很多人比我更痛苦，但現在我分享故事，希望它可能會對某些人有一些幫助和希望，因為我也從癌症病人和有經驗的人，得到很多安慰和幫助。」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：（影音）韓「汽缸舞」女團成員甜曬婚紗照！嫁大6歲企業家 老公超帥正面照曝光

超娥表示，癌症讓她付出很多，但也給了人生方向的深刻見解和教訓，「我的生活比以前更健康、更有活力。」接著又說：「我即將接受另一次手術，懷孕生子還有很多要克服，我希望能有孩子並且讓自己完全康復，為那些有過類似經歷的人帶來安慰！」

最後超娥自我勉勵：「如果你現在正在經歷一段極其困難和黑暗的時期，請記住這也會過去，不要放棄希望。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法