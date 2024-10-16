雞蛋產量過剩再降3元 苦苓揭政府無奈

近期雞蛋產量過剩，台北市蛋商公會宣布，雞蛋產地價、批發價同步降3元，分別來到21.5元及31元。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕由於雞蛋產量過剩，農業部統計，國內雞蛋每日生產量近期來到12.5萬箱（每箱200顆），1天產2500萬顆雞蛋卻賣不完。為刺激市場，台北市蛋商公會15日決議蛋價再降3元，產地價從每台斤24.5元降到21.5元，接近7年新低，批發價也從34元降至31元，為4年新低。

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對於雞蛋產量過剩降3元，知名作家苦苓也表態個人觀點，他說：「雞蛋漲價買不到罵政府，進口雞蛋之後懷疑政府，雞蛋跌價了向政府求救。」

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台北市蛋商業同業公會理事長林天來表示，昨開會決議蛋價降3元，「什麼都不必說，就是產量過多。」蛋商公會常務理事劉威志受訪亦指出，現階段雞蛋買氣並無不好，但日產量逾12萬箱，國人每日雞蛋需求則不超過12萬箱，盼生產端減產，「不然這樣下去也不是辦法。」

農業部畜牧司長李宜謙分析，蛋價下跌確實是因近期消費市場疲軟，產量略有供過於求，蛋價反映市場供需的結果，應予以尊重。畜牧司會每週提供產銷資訊給產業參考，籲產業自主減量，計畫生產，才能永續經營。

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