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娛樂 最新消息

王柏傑酒駕後首露面曝近況！導演鍾孟宏爆料「他差點往生」

台片《餘燼》今（15）日舉行記者會。（記者王文麟攝）台片《餘燼》今（15）日舉行記者會。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《餘燼》今（15）日舉行記者會，導演鍾孟宏率領莫子儀、金士傑、劉冠廷、王柏傑、李銘忠、馬志翔、侯彥西一同出席。甫接下金馬獎頒獎典禮主持棒的劉冠廷已是第6度和導演鍾孟宏合作，直說雖然了解他的節奏，但緊張依舊，至於和主持典禮的壓力相比，他笑說：「都很大！」

劉冠廷。（記者王文麟攝）劉冠廷。（記者王文麟攝）

該片入圍金馬獎5項大獎，但鍾孟宏未入圍最佳導演，他淡然表示，有時候應該回頭看，如果這樣就怨恨的話，有點不近人情，「其實金馬那天沒入圍，突然有種放下大石頭的感覺，畢竟我們跟金馬獎在一起很久了，金馬不會因為任何片子而有任何失色的。」

導演鍾孟宏與監製瞿友寧。（記者王文麟攝）導演鍾孟宏與監製瞿友寧。（記者王文麟攝）

鍾孟宏首部劇情長片《停車》就是由張震擔任男主角，兩人暌違16年再度合作，鍾孟宏笑說：「我這16年來每天都在想著他，希望有可能再跟他合作，我覺得有時候就是緣分吧，真的是不能勉強的！」

王柏傑。（記者王文麟攝）王柏傑。（記者王文麟攝）

酒駕風波後首度公開露面的王柏傑被問到近況直說：「一切都很好，現在在準備新的作品，正在前製作業當中。」他在片中飾演關鍵角色，更和張震上演激烈打鬥戲，導演鍾孟宏笑說兩人都來真的，王柏傑更被勒脖子勒到快往生，「我一喊卡，他還說『他X的』」，讓王柏傑趕緊澄清「沒有說他X的啦！我只有說一個字！」

莫子儀。（記者王文麟攝）莫子儀。（記者王文麟攝）

入圍最佳男配角的莫子儀被問到入圍心情，直說非常開心，尤其替好友施名帥入圍感到高興，至於兩人要在同獎項廝殺，他表示「誰得都很開心！」他也爆料片中有場洗澡戲，一開始沒想到自己會是要脫的那位，「想說明明我們片中有柏傑、冠廷，怎麼會是我，我是到拍攝前幾天才知道，原來是我要洗澡，然後就緊張到那幾天都吃不下飯！」《餘燼》將於11月15日在台上映。

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