《八尺門》強勢入圍16項金鐘！潘儀君相隔22年「因一事」超驚嚇

《八尺門的辯護人》監製兼製作人董成瑜（左起）、潘儀君、編導唐福睿、演員雷嘉汭、楊烈、張耀。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕律政影集《八尺門的辯護人》是今年金鐘大贏家，入圍16項大獎，編導唐福睿、監製兼製作人董成瑜帶領同劇入圍演員雷嘉汭、潘儀君、楊烈、張耀今一起出席公視金鐘茶會，潘儀君相隔22年再度入圍金鐘，今年拿到迷你劇女配角門票，她抱持平常心面對，甚至有些驚嚇，因她本來就安排好這段時間出國玩，後來只能改期，沒想到五天四夜假期變成兩天一夜快閃行。

《八尺門的辯護人》潘儀君。（記者陳奕全攝）

潘儀君提到一得知入圍，導演立刻威脅她：「你要跟誰出國？把對方的聯絡方式給我！」希望她改日期，後來她決定讓朋友先出發，她等慶功宴結束再一起到日本會合。

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她相隔多年再入圍金鐘獎，態度淡定，她說自己沒想過會入圍，「我從小對於競爭這件事比較抗拒，不是這麼競爭性的人，得不得獎不會影響對自己的評價。」她甚至還沒準備得獎感言。

《八尺門的辯護人》演員雷嘉汭。（記者陳奕全攝）

此外，雷嘉汭首度入圍金鐘，將和林依晨、許瑋甯、楊富江和楊貴媚等人角逐堪稱「死亡之組」迷你劇集戲后獎項，她很期待見到許瑋甯，因她還沒入行就把許瑋甯當偶像，連今天入圍茶會的目標都是「和許瑋甯合照」，後來許瑋甯受訪聽聞這心願，拿著麥克風隔空喊話雷嘉汭：「等等就找妳拍照！」

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