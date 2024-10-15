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太美了！民歌手王新蓮不藏私 芬蘭駐村拾獲美麗冰心

王新蓮將推出作品集，也要舉辦個展。（翔子提供）王新蓮將推出作品集，也要舉辦個展。（翔子提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕民歌手王新蓮唱紅過《風中的早晨》、《往天涯的盡頭單飛》等經典歌曲，除了在台東池上過著駐村藝術家生活，去年也曾前往北歐芬蘭駐村，在冰天雪地的環境中感受寧靜文化洗禮，10月底除將推出作品集，11月初也將首次在台舉辦個展。

王新蓮10月28日將發行第一套《懸浮人生》作品集；另外也將在11月2日起在田園城市生活風格書店舉辦在台首場「懸浮人生」個展。

王新蓮在芬蘭期間，住在美麗雪景湖畔旁。（王新蓮提供）王新蓮在芬蘭期間，住在美麗雪景湖畔旁。（王新蓮提供）

在《懸浮人生》作品集中，收藏了王新蓮《蓮蓮說》散文集、池上及芬蘭駐村手札、和自己說說話2025桌曆，以及圈內好友陶曉清、張光斗、黃韻玲、丁曉雯等寫的暖心贈語。

王新蓮在芬蘭期間喜歡坐在湖邊椅子上沉思。（王新蓮提供）王新蓮在芬蘭期間喜歡坐在湖邊椅子上沉思。（王新蓮提供）

談起圓夢計畫初衷，王新蓮透露是在陪伴母親走完人生終點前，獨自在書房的感悟，她說：「因為陪媽媽面對死亡這件事，讓我對『生』燃起了強烈的慾望，更要把生命活成自己要過的樣子。」

王新蓮在芬蘭駐村期間，在湖邊踢碎冰，得到珍貴唯美冰心。（王新蓮 提供）王新蓮在芬蘭駐村期間，在湖邊踢碎冰，得到珍貴唯美冰心。（王新蓮 提供）

在芬蘭期間，王新蓮喜歡在白雪皚皚的雪地上坐在湖邊椅子上沉思，也曾在湖邊踢碎冰，拾起後獲得珍貴冰心，這些都是她難忘回憶。11月2日至24日她將在台舉辦首場個展，計畫分享個人15幅畫作，以及1幅在池上駐村時組成「開發直覺式創意潛能」工作坊學員共創作品。展出畫作以池上和芬蘭駐村時的作品為主，其中一幅早期創作《The Gate》（閘門）是她2004年人生低谷時的畫作。

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