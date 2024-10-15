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娛樂 音樂

恭喜！葉瑋庭混血二寶誕生了 回歸阿妹團隊溢奶也要唱大巨蛋

葉瑋庭喜迎二女兒。（翻攝自臉書）葉瑋庭喜迎二女兒。（翻攝自臉書）

〔記者張釔泠／台北報導〕「星光二班」葉瑋庭昨（14）喜迎第二個可愛女兒出世，她寫道：「歡迎妳的到來～Makenna Freya Sharyn Eagles 在這個家裡，愛只會更多不會變少⋯」更曬出一家四口的全家福照，畫面超有愛。

葉瑋庭喜迎二女兒。（翻攝自臉書）葉瑋庭喜迎二女兒。（翻攝自臉書）

葉瑋庭透露，昨天平安歡迎二女兒Makenna到來，「老公歡天喜地 ，姊姊已經將所有玩具整理好分一半給妹妹。」

葉瑋庭喜迎二女兒。（翻攝自臉書）葉瑋庭喜迎二女兒。（翻攝自臉書）

她更直呼：「這次生完有覺得更要堅強！希望自己成為女兒們的榜樣。心情有點復雜，但是覺得幸福、幸運的成份居多，之前會很難過怕Mackenzie 覺得自己得到的愛變少了～ 但後來再想想其實是變得更多了～家裡又多了一份愛在流動。」

葉瑋庭喜迎二女兒。（翻攝自臉書）葉瑋庭喜迎二女兒。（翻攝自臉書）

此外，葉瑋庭也急著回歸「阿妹」張惠妹的團隊，不想漏掉站上大巨蛋舞台的機會，經紀人表示，「她說就算溢奶也要跟著妹姊所有團隊站，穿回高跟鞋，一起在大巨蛋舞台唱歌。」

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