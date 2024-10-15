目睹男粉被毆打扭頭就走！Jessi道歉文遭疑「不是本人寫」

Jessi發文道歉，遭疑不是本人寫。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國藝人Jessi近日傳出友人辱罵、毆打上前詢問可否合照的男粉絲，而Jessi在一旁親眼目睹後卻選擇快步離開，讓男粉絲公開表達失望並隨即報警。時過多日，Jessi才在社群發聲明道歉，卻遭該名男粉絲懷疑「不是本人寫」。

據韓媒報導，一名18歲男粉絲在路上碰到Jessi想合照，遭Jessi友人拒絕後，竟遭同行男性以英文辱罵，又被突然出現的黑衣男毆打，而Jessi卻立即閃避離開，讓粉絲非常失望。該男粉絲在14日播出的《事件班長》節目中表示，Jessi的道歉聲明中提到「道義責任（도의적인 책임）」時，他一看就認為這篇聲明不太可能是她本人所寫，因此感受不到任何誠意。

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有爆料者指出，涉案的製作人KOALA手上有「K」和「OS」刺青，這是洛杉磯韓裔黑幫「Korean Outlaws」的縮寫。男粉絲的母親也表達憤怒：「那篇道歉文只是在替自己找藉口，聲稱不是一起的，（加害者）是突然出現的，這根本無法令人接受，我兒子明明看到他們是一起的。」對此，Jessi的經紀公司DOD回應：「KOALA只是和Jessi合作過幾次音樂製作，Jessi與該黑幫無關，也不清楚KOALA與Korean Outlaws的關聯。」

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