為和張鈞甯「約會」任賢齊快閃回台8小時 告五人獻上「告白神曲」

〔記者陳慧玲／台北報導〕任賢齊的巡演目前到了加拿大多倫多，但日前為了相挺告五人的新歌MV，他快閃回台北待了8小時，順利和張鈞甯完成MV拍攝。

任賢齊（左）和張鈞甯跨刀拍攝告五人新歌MV。（相信音樂提供）

告五人為張鈞甯主演新片《為我辦一場西式的喪禮》量身打造主題曲《就說你想說的》，MV則由張鈞甯和一直很照顧告五人的任賢齊一起演出，為此任賢齊還快閃台北8個小時，為的就是拍攝MV，而為了捕捉MV中約會看日出的美好片段，張鈞甯和任賢齊在凌晨兩點便抵達拍攝現場準備，相當辛苦，也讓告五人感動不已說：「超感謝齊哥跟姐姐（指張鈞甯），我們會記得一輩子！」

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告五人很感謝任賢齊（右二）和張鈞甯（中）助陣拍MV。（相信音樂提供）

告五人分享《就說你想說的》創作過程中，盡量讓自己回到高中時期的狀態，並融入對成長的感受，雲安說：「我特別喜歡其中一句歌詞，『青春裡的青字是個難題』，很契合電影的情境，因為我們在成長時，遇到困難的問題常常無法輕易回答，只能依靠本能去做反應，但是其實是對、是錯，都還不知道，想把這種感覺融合在歌曲裡。」這首歌推出後，也被網友封為「告白神曲」。

任賢齊（左）和張鈞甯一起拍攝告五人新歌MV。（相信音樂提供）

接下來告五人又要投入巡演，10月20日倫敦、10月23日巴塞隆納、10月26日巴黎、11月22日東京以及12月21日到香港等城市演出，和更多歌迷交流。

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