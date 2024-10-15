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李宓女兒肺部天生有洞 出生3天就插管

李宓育有3個孩子，11日升格五寶媽。（翻攝自李宓臉書）李宓育有3個孩子，11日升格五寶媽。（翻攝自李宓臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「資生堂千金」李宓育有3個孩子，11日升格五寶媽，平安產下雙胞胎女兒星星、月月，昨（14）日發文透露星星呼吸不順狀況沒改善，且還查出其他問題，目前已改為插管，對此，李宓十分憂心。

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雙胞胎女兒星星目前在加護病房，李宓天天關心女兒狀況，得知星星的呼吸狀況並未改善，且檢查出肺部有一個天生小洞，「所以現在把呼吸器改成插管，讓我超級無敵擔心。」

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李宓也說，老公去上班不在身邊，她很擔心星星狀況時，媽媽又打來告訴她兒子癲癇發作，「雖然只有短短幾分鐘，但他發高燒39度，我請公婆帶去看醫生，還好小孩已經退燒了，但是我還是好擔心。」

李宓臉書全文

產後第三天，終於能睡個好覺了！雖然半夜還是有護士會來量血壓，但已經是我大概四個月來睡的最好的一次
起床後護士告訴我說要開始擠奶，雖然寶寶不在身邊可能奶水比較少，但還是可以試試看，所以我努力擠了珍貴的0.2CC
然後下午媽媽帶淮淮&如如來看我，還帶他們去看了新的妹妹月月～不過他們都ㄧ點也不想看妹妹
打電話給長庚醫院的加護病房，他們說星星的呼吸不順還是沒有改善，而且檢查出肺部有個小洞是天生的，所以現在把呼吸器改成插管，讓我超級無敵擔心
老公去上班一整天，在我很擔心星星的時候又發生了更可怕的事情⋯我媽打來說淮淮癲癇發作了雖然只有短短幾分鐘，但是他發高燒到39度，我叫我公婆趕快回去帶淮淮去看醫生，結果他們到我家後就說淮淮已經退燒了，但是我還是好擔心喔
雖然我身體好很多了，下午跟晚上都到處散步走來走去，但就這樣在一整天的擔心，跟抱不到剛出生女兒們的失落中，ㄧ個人度過了一天

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