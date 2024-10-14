李沐《默殺》帶頭霸凌特教生 見7年前使壞：我以前好會

《默殺：無聲之地》李沐。（鴻聯國際提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕李沐主演首部電影《默殺：無聲之地》即將在台上映，她在片中化身帶頭霸凌特教生的女學生，兇狠模樣讓人看得膽顫心驚；她近日出席台南特映會，打趣形容自己：「我以前好會瞪人啊！」

《默殺：無聲之地》早在7年前拍攝完畢，電影以女學生連環失蹤命案開展，暗藏校園霸凌、性侵、家暴、跟蹤偷拍等社會議題，談到飾演校園霸凌者，李沐說：「7年後看著畫面裡的自己，有種看陌生人的感覺，演起來很過癮。」

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《默殺：無聲之地》李沐（右）帶頭霸凌紀亮竹（下）。（鴻聯國際提供）

扮演特教生的宸頤和紀亮竹經歷一連串悽慘遭遇，兩人和李沐事先透過多堂表演課累積默契，李沐坦言拍到後來，內心很不好意思，下戲後一直向兩人說抱歉。

宸頤飾演的特教生患有失語症，表示有特地看韓國電影《熔爐》揣摩無法說話的人如何透過眼神傳達訊息跟情緒。紀亮竹則是表達障礙的特教生，她說最難的是說話方式，還要練習肢體動作慣性，突破一般人行動的節拍跟邏輯！

《默殺：無聲之地》10月18日全台上映。

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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