東踏取蜜！ 奧斯卡影后妮可基嫚推莎瑪海雅克提醒：別碰我

妮可基嫚。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）日前出席巴黎時裝週，女王氣場全開，但是當墨西哥女星莎瑪海耶克（Salma Hayek）想要拉她的時候，妮可基嫚突然不客氣地當著媒體面前推開莎瑪海耶克，並向她說：「別碰我」。在旁的女星凱蒂佩芮則一臉尷尬。

57歲的妮可基嫚本來跟莎瑪海耶克、凱蒂佩芮在秀場外合照的時候，三人還靠在一起，親暱地摟著對方，但是當莎瑪海耶克想要換個角度拍攝時，妮可基嫚卻擺出拒人於外的態度，從肢體表情到臉部表情都充滿了「夠了」的感覺。

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妮可基嫚（右）推開莎瑪海耶克。（翻攝自X）

妮可基嫚看完秀之後，向凱蒂佩芮禮貌性的吻別，離開時似乎也和莎瑪海耶克說了話。根據現場觀眾表示，聽到莎瑪海耶克說：「是的，請給我一些建議」妮可基嫚則冷漠回應：「妳不需要」。

妮可基嫚（左）與莎瑪海耶克合照的畫面讓人起尷尬癌。（翻攝自IG）

從莎瑪海耶克在社群分享的照片也能看出妮可基嫚和她之間「感覺怪怪的」，雖然合照，但莎瑪海耶克笑容勉強、妮可基嫚則根本沒看鏡頭。

外媒認為，當天活動是妮可基嫚經歷母喪後出席的第一個公開活動，或許是身為品牌代言人不得不出席的關係，她才沒有表現得很熱情；另一說是莎瑪海耶克是旗下奢侈品牌眾多的開雲集團老闆娘，妮可基嫚此舉無異是當眾甩老闆娘一耳光。

Gente? Nicole Kidman soltou um "dont't touch me" para Salma Hayek e chocou Katy Perry. pic.twitter.com/4oU82r6hij — PAN （@forumpandlr） October 12, 2024

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