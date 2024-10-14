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「金」悲哀 林瑞陽、張庭夫妻同心挺中國軍演

張庭（左）、林瑞陽夫妻發文對中國輸誠。（翻攝自微博）張庭（左）、林瑞陽夫妻發文對中國輸誠。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國今（14）日在台灣國慶演說後宣布針對台灣周邊從事軍事演習，令總統府發言人郭雅惠也出面發言，表示總統賴清德早上已經召開國安高層會議，並對中國軍演狀況有全面掌握。然而娛樂圈卻有不少明星轉發中國《央視新聞》輸誠，先有歐陽娜娜、張韶涵，在中國曾經被查封身家財產的林瑞陽、張庭夫婦也一人一篇文，棋力挺中國軍演，令人傻眼。

林瑞陽（左）、張庭在微博轉發中國《央視新聞》圖文表支持軍演。（本報合成圖，翻攝自微博）林瑞陽（左）、張庭在微博轉發中國《央視新聞》圖文表支持軍演。（本報合成圖，翻攝自微博）

在中國經商多年的林瑞陽、張庭先前因經營美妝微商，外傳有1200億身家，旗下公司曾在2021年涉嫌違法傳銷遭到中國調查，去年7月才傳出全身而退，獲得法院解封銀行的20億元人民幣（約新台幣92議員），另外還有96套房產也跟著解封。

林瑞陽、張庭兩人各發一篇微博內容是中國《央視新聞》的軍演圖文，但卻不約而同加上hashtag「台灣自古就是中國領土」。

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