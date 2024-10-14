陳怡蓉獻藝術手繪畫作 6歲女兒遭畫入作品被嫌不像

〔記者李紹綾／台北報導〕陳怡蓉為老公薛博仁的醫美集團構思11週年紀念禮物，她注意到現今代表人與人互動珍貴的郵票，於是結合中華郵政人權郵票，親手繪製4款的郵摺卡片及明信片，包括世界人權宣言、消除婦女歧視、兒童權利公約、身心障礙權利4個主題。其中「兒童權利公約」的卡片是以她6歲女兒為範本，「從頭髮顏色到衣服穿搭，都是她本人指示的，身為媽媽本人不想干涉太多，因為她有權利擁有自己的看法跟喜好。」女兒前後要求她改了6次才定案。

陳怡蓉繪製人權郵票的郵摺卡片。（聖緹雅醫療集團提供）

陳怡蓉為老公的醫美集團獻出畫作。（聖緹雅醫療集團提供）

陳怡蓉去年為集團設計了5款全新制服，今年她再度發揮藝術天分，花費「3個下午和3個孤獨的夜晚」親手繪製成4張圖卡，作為人權郵票的紀念郵摺卡片。談起郵票，陳怡蓉透露小時候收集過，但長大後愈來愈少接觸，最常收到的實體信可能是百貨公司周年慶廣告。不過，她有朋友在她每年生日都會很有心地寫信寄給她，也有朋友出國就會寄來貼上異國郵票及郵戳的信給她，「以前是很日常的郵票，現在難得才會收到，所以更覺得珍貴。」

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陳怡蓉親手繪製人權郵票的郵摺卡片。（聖緹雅醫療集團提供）

陳怡蓉畫的「世界人權宣言」郵摺卡片。（聖緹雅醫療集團提供）

陳怡蓉針對4項人權主題分別繪製別具意涵的圖畫，身為母親，她對「兒童權利公約」尤其有感，認為儘管孩子思想尚不成熟，仍是獨立思考的個體，所以教育的啟發至關重要。她說圖裡的小女孩是她以6歲女兒為形象而畫，但女兒對於畫中的自己，從髮型、服裝、臉蛋到胖瘦都逐一要求，持續提出「不夠像」的意見，她笑說：「身為媽媽本人不想干涉太多，因為女兒有權利擁有自己的看法跟喜好。」

陳怡蓉畫的「身心障礙者權利」郵摺卡片。（聖緹雅醫療集團提供）

繪畫「世界人權宣言」主題時，陳怡蓉的概念是，每一個人在這世上都是獨立個體，擁有不被控制的權利，所以畫出一隻飛舞在雲裡的蝴蝶，象徵自由飛翔。「消除婦女歧視」則因許多地方至今仍存在對女性的歧視，女性要肯定自身價值，圖裡的花，就是象徵女性的力量。「身心障礙權利」的概念是將舊有偏見及忽視化做仙人掌的刺，是蝴蝶難以融入社會的阻礙；但有一株沒刺的仙人掌是少數的善意，希望關懷身心障礙朋友的善意能愈來愈多。

陳怡蓉畫的「兒童權利」郵摺卡片。（聖緹雅醫療集團提供）

陳怡蓉畫的「消除婦女歧視」郵摺卡片。（聖緹雅醫療集團提供）

陳怡蓉大學就讀織品服裝系時經常接觸美術相關技藝，成為醫美集團董娘後，她一直看顧研究集團從室內到制服的各種視覺呈現。女兒也遺傳她的天分，喜歡畫畫，常拿著繪畫本，一有靈感就畫。女兒上畫畫課，她也彷彿重新溫習一般跟著聽老師講解。

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