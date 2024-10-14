晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

隋棠成了「特務界傳奇人物」 揪2人妻組「最辣特務團」

〔記者李紹綾／台北報導〕隋棠、曾沛慈、周采詩在愛奇藝、八大影集《太太太厲害》聯手組「最辣特務團」，三人一身勁裝穿梭在槍林彈雨的城市中，諸多懸念讓不少人好奇「太太們到底有多厲害？」

周采詩（左起）、隋棠、曾沛慈主演《太太太厲害》。（鹿路電影提供）周采詩（左起）、隋棠、曾沛慈主演《太太太厲害》。（鹿路電影提供）

王陽明在《太太太厲害》飾演國際特務。（鹿路電影提供）王陽明在《太太太厲害》飾演國際特務。（鹿路電影提供）

《太太太厲害》由三個截然不同的女性角色組成，三段婚姻各自都有各自的課題要面對。其中由隋棠飾演的「超殺女特務」，曾是特務界的傳奇人物，除了過人的情報處理能力，個性沉著俐落也高傲，因為與曾是特務的詹姆士（王陽明飾演）相戀，懷孕而退休，過著貴婦般的生活的她將所有特務技能用在掌握丈夫的行蹤 。也意外結識兩位有特殊長才的地方媽媽，其中「主婦發明家」（曾沛慈飾演）曾是理工界新星，為愛放棄一切遠嫁台東小鎮最帥魚販（楊祐寧飾演），她能利用各種發明來解決身邊的困難，最後成員再加上拳霸尋山員（周采詩飾演），她是前奧運拳擊選手，如日中天之際急流勇退，和暖男阿勇（阿斌飾演）結婚搬回小鎮並生下阿森，是大家眼中的台灣好媳婦，後來淑芬成為巡山員，在某次山林導覽中發現整片山林的蝴蝶竟消失無蹤，因而展開一系列的追緝與打擊罪惡。

周采詩在《太太太厲害》飾演拳霸尋山員。（鹿路電影提供）周采詩在《太太太厲害》飾演拳霸尋山員。（鹿路電影提供）

曾沛慈在《太太太厲害》飾演可愛的主婦發明家。（鹿路電影提供）曾沛慈在《太太太厲害》飾演可愛的主婦發明家。（鹿路電影提供）

除了三大女主角的豪華「太太」陣容，《太太太厲害》還有三位男神，包括王陽明、楊祐寧、黃奇斌，王陽明飾演的國際特務，婚後仍以打擊國際犯罪為最大目標，常常為了任務一年半載不回家，在戲裡與隋棠會有非常精湛的對手戲。楊祐寧再次帥出新高度，此次飾演成功鎮最帥魚販，角色個性孝順但對於每天上演的婆媳角力感到無奈，接地氣又可愛的演出值得期待。黃奇斌最近在戲劇演出嶄露頭角，這次飾演周采詩的暖男先生，曾是太太的陪練員，在太太拳擊選手退役後一起回家鄉開拳館，默默照顧淑芬，也懂得把面子留給情緒化又愛面子的老婆。三個人最終也會一起協助太太們，踏上聯手打怪，擊退罪惡的旅程。

隋棠在《太太太厲害》飾演超殺女特務。（鹿路電影提供）隋棠在《太太太厲害》飾演超殺女特務。（鹿路電影提供）

黃奇斌在《太太太厲害》飾演暖男好丈夫。（鹿路電影提供）黃奇斌在《太太太厲害》飾演暖男好丈夫。（鹿路電影提供）

楊祐寧在《太太太厲害》飾演成功鎮最帥魚販。（鹿路電影提供）楊祐寧在《太太太厲害》飾演成功鎮最帥魚販。（鹿路電影提供）

影集《太太太厲害》11月2日起，每週六晚上8點於愛奇藝國際版上架，11月3日起，每週日晚上8點於八大戲劇台播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中