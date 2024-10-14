隋棠成了「特務界傳奇人物」 揪2人妻組「最辣特務團」

〔記者李紹綾／台北報導〕隋棠、曾沛慈、周采詩在愛奇藝、八大影集《太太太厲害》聯手組「最辣特務團」，三人一身勁裝穿梭在槍林彈雨的城市中，諸多懸念讓不少人好奇「太太們到底有多厲害？」

周采詩（左起）、隋棠、曾沛慈主演《太太太厲害》。（鹿路電影提供）

王陽明在《太太太厲害》飾演國際特務。（鹿路電影提供）

《太太太厲害》由三個截然不同的女性角色組成，三段婚姻各自都有各自的課題要面對。其中由隋棠飾演的「超殺女特務」，曾是特務界的傳奇人物，除了過人的情報處理能力，個性沉著俐落也高傲，因為與曾是特務的詹姆士（王陽明飾演）相戀，懷孕而退休，過著貴婦般的生活的她將所有特務技能用在掌握丈夫的行蹤 。也意外結識兩位有特殊長才的地方媽媽，其中「主婦發明家」（曾沛慈飾演）曾是理工界新星，為愛放棄一切遠嫁台東小鎮最帥魚販（楊祐寧飾演），她能利用各種發明來解決身邊的困難，最後成員再加上拳霸尋山員（周采詩飾演），她是前奧運拳擊選手，如日中天之際急流勇退，和暖男阿勇（阿斌飾演）結婚搬回小鎮並生下阿森，是大家眼中的台灣好媳婦，後來淑芬成為巡山員，在某次山林導覽中發現整片山林的蝴蝶竟消失無蹤，因而展開一系列的追緝與打擊罪惡。

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周采詩在《太太太厲害》飾演拳霸尋山員。（鹿路電影提供）

曾沛慈在《太太太厲害》飾演可愛的主婦發明家。（鹿路電影提供）

除了三大女主角的豪華「太太」陣容，《太太太厲害》還有三位男神，包括王陽明、楊祐寧、黃奇斌，王陽明飾演的國際特務，婚後仍以打擊國際犯罪為最大目標，常常為了任務一年半載不回家，在戲裡與隋棠會有非常精湛的對手戲。楊祐寧再次帥出新高度，此次飾演成功鎮最帥魚販，角色個性孝順但對於每天上演的婆媳角力感到無奈，接地氣又可愛的演出值得期待。黃奇斌最近在戲劇演出嶄露頭角，這次飾演周采詩的暖男先生，曾是太太的陪練員，在太太拳擊選手退役後一起回家鄉開拳館，默默照顧淑芬，也懂得把面子留給情緒化又愛面子的老婆。三個人最終也會一起協助太太們，踏上聯手打怪，擊退罪惡的旅程。

隋棠在《太太太厲害》飾演超殺女特務。（鹿路電影提供）

黃奇斌在《太太太厲害》飾演暖男好丈夫。（鹿路電影提供）

楊祐寧在《太太太厲害》飾演成功鎮最帥魚販。（鹿路電影提供）

影集《太太太厲害》11月2日起，每週六晚上8點於愛奇藝國際版上架，11月3日起，每週日晚上8點於八大戲劇台播出。

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