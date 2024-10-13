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娛樂 電影

《大象席地而坐》胡波逝世7週年 母親「列十點」再轟王小帥避不見面

胡波母親楚延華。（資料照，記者趙世勳攝）胡波母親楚延華。（資料照，記者趙世勳攝）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國導演王小帥原是「2024台北電影節」國際新導演競賽評審團主席，卻因「逼死《大象席地而坐》導演胡波」風波被拔。事隔4個月，昨（12日）是胡波逝世7週年，他的母親楚延華二度發文砲轟王小帥，直指7年過去了，始終避不見面，字句寫下對兒子逝世的痛。

導演王小帥。（資料照，金馬執委會提供）導演王小帥。（資料照，金馬執委會提供）

《大象席地而坐》是胡波首部長片，也是遺作，劇情聚焦年輕人面對生活的難堪和糾結，拿下第55屆金馬獎最佳劇情長片，深獲業界人士推崇。

不料該片領獎時，胡波早已自縊身亡，他的母親楚延華女士難以接受，直到兒子忌日，仍難忍內心千言萬語，痛批王小帥是「資本家」，甚至影射王小帥捏造事實，直言胡波習慣在小黑屋寫作，事實上卻沒有這回事。

胡波母親楚延華女士再度質疑王小帥全文：

今天是胡波的七周年忌日。胡波爸爸癱在床上，全靠我一個人忙活，本無力說話。胡波的朋友轉來王小帥先生的公關長文。我有話不得不說。

1、胡波在您這樣一個大導演的監製下，拍攝一部有多家公司投資的電影，不僅自己分文未取，還不得不在您的逼迫下，求同學免費擔任主創、不斷壓縮拍攝時間。您是投資人和監製，您拿著巨額監制費，您的公司在主控這部電影。請問，誰在榨取剩餘價值？如果您不是資本家，誰是資本家？

2、您說胡波“習慣在一個連窗戶都沒有的小黑屋寫作。”恐怕您在自己的電影裡，都沒有寫出過如此精彩的人物。據我所知，我的兒子從小到大都沒有住過這樣的房間，北京電影學院也沒有這樣的房間。死無對證，請問您的這個說法是哪裡來的呢？

3、您和您的冬春影業，剝奪胡波的導演署名權，並索要巨額賠償，發生在2017年，有律師函和微信對話為證。胡波就是在您的威脅之下走向死亡的。您自己做的事情，全都忘了嗎？

4、在《大象席地而坐》開拍前，為什麼很多工作人員和演員都遲遲沒有定人呢？還不是因為您和您的公司不願意拿出起碼的酬勞和誠意嗎？您指望一個青年導演自己找來免費的資源嗎？那還要資本家和監製做什麼呢？

5、您的公關公司忘了寫第5條。

6、我反覆看過胡波所有的微信聊天記錄。胡波困惑的不是攝製經費少，而是前期、中期、後期的經費都少，而且少得可笑。編劇、導演、剪輯都是胡波，都已經免費了，您還逼他找免費的攝影、免費的美術、免費的演員、免費的作曲和免費的一切。也許您確實沒有克扣經費，而是保留了200萬“不可預知”的監製費。胡波百思不得其解的是，為什麼一部大導演監製的作品，一部正規的、專業的制作，一部投資數百萬的院線電影，非要用學生作業的方式拍攝？那投資的意義何在？

7、您生怕胡波拍成的那個版本、您認為“這不應該叫剪接”的那個版本、您逼著胡波剪短的那個版本，恰恰就是後來入圍柏林、登頂金馬的那個4小時版本，也就是侯孝賢、貝拉·塔爾、廖慶松和無數觀眾喜歡的那個版本。《大象》之所以成為《大象》，就是因為胡波的愚和您的瞎。瞎就罷了，還不承認，那就是白瞎了。另外，您不能既否認自己是資本家，又要強調電影的投資屬性，既要演伯樂，又要簽霸王條款，既要什麼都免費，還要巨額賠償。當然，您是王小帥。您既要王，又要小帥。您有權這麼做。其實，我也覺得胡波做錯了。他最大的錯誤就是輕信您。還有，能不能光明磊落地說清楚，您所說的製片人“劉總”，就是您的妻子劉璇——那個在《大象》片場當眾大罵導演的劉璇，那個管青年導演索要350萬的劉璇，那個在胡波死後第一時間趕到樓下散布謠言的劉璇。這些都被記者寫進了《胡波：缺席的人》。七年前的今天，本來是您的妻子、喉舌、製片人劉璇約胡波見面的日子。她給胡波發出剝奪導演署名並索要賠償金的律師函後，在2017年10月10日與胡波微信，約定10月12日見面。作為母親，我沒法想像兒子在死前經歷的一切。他無法面對剝奪與構陷，正如我無法面對您踩在死人身上說出的謊言。

8、您不僅僅是“資本家壓榨霸凌年輕導演”，而且是謊話連篇。他堅持的版本從來就不是什麼“短版本”。在有追求的創作者當中，導演剪輯版是普遍現象。在胡波委曲求全的情況下，您堅決不允許《大象》留一個4小時的導演剪輯版。您的公司不是“太小”，而是太壞。

9、王小帥先生，您和妻子劉璇做出來的事情，與其它機構無關，必須自己承擔。

10、您心中真的有巨石嗎？您如果真的在意胡波，怎麼會一直躲著我呢？商人重利輕別離，您不敢回國，也不敢見我。七年了，我沒有公道，沒有說法，也沒有見您一面的機會。對您來說，胡波只是個免費的“工作人員”。但胡波是我的全部。

這些年，我總會夢見胡波，也能想像他出現在您的美夢裡。聽說您的兒子也是學藝術的，將心比心。但願全天下的孩子，都不再遇到您這樣的資本家。這是一個母親卑微的願望。

胡波母親楚延華

2024年10月12日

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