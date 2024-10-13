發願包8888元給月老！那那大師有對象 驚人感情線曝光

那那大師。（小鋼砲娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕網紅「那那大師」周六舉辦「歡歌I’m A Slave 4 U, MUSIC我是音樂奴隸 （為你）」演唱會，一連帶來快30首歌曲，甚至還出現許多意想不到的曲目，無論是蔡依林的〈冷暴力〉，或是美聲男團TENSION的〈聰明〉，那那大師也在演唱會選唱李玟的作品，他感性表示：「我一直覺得CoCo只是換個方式來陪伴我們，我相信她一直都在，所以更要好好想念她！」

那那大師（左）、江美琪。（小鋼砲娛樂提供）

那那大師邀請「小美」江美琪擔任嘉賓，兩人合體獻唱小美成名曲〈對我好一點〉，還挑戰王菲的〈光之翼〉，江美琪笑說：「要來當那那的嘉賓必須要有很大的勇氣，因為他的實力跟姿色都越來越厲害，剛剛在台下看演出，我都被他的舞台魅力給嚇到！」江美琪也獨自獻唱〈夜的詩人〉與清唱〈親愛的你怎麼不在我身邊〉，同時宣告即將在月底發行全新專輯《圓的？圓的！》。

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那那開場先以李玟的〈愛情海〉揭開序幕，接著又連續帶來多首動感快歌，從阿密特的〈黑吃黑〉、孫燕姿的〈Leave Me Alone〉，甚至連台灣第一位小室哲哉的弟子「Ring」林榆涵的出道作〈Process〉都成為曲目之一。

那那大師（左）、江美琪。（小鋼砲娛樂提供）

過去經常在節目盤點各種華語音樂主題的那那大師，自詡為「怪歌推廣大使」，他也在本次演唱會一次精華呈現，包含S.H.E〈十面埋伏〉、〈Ring Ring Ring〉、黃湘怡〈西班牙狂想曲〉等，都注入全新「怪味」。演唱會上半段唯一出現的一首男生歌曲，是來自TENSION的〈聰明〉，難得大秀酷帥姿態，他也提到：「看到今年ENERGY復出掀起浪潮，事實上我更希望TENSION重返歌壇，我真的太愛他們了，如果他們看到這段演出，麻煩趕快回歸，或是來上我的節目。」

那那大師還向樂迷分享今年發生的感情故事，「前陣子發現有個好感對象，原本希望會有個好結局，還跑去跟月老拜拜，如果願望達成會包8888元來還願，結果最後還是失敗了。」那那苦笑說自己省了一筆錢，然而這段記憶意外觸動他的淚腺，在演唱理想混蛋的〈行星〉，因為情緒太過投入，直接淚灑現場。

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