安溥示好祝福中國挨轟「變色龍」！放話表演場子「自由安全」遭吐槽

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕創作歌手安溥在中國國慶日獻上手寫祝福，但在台灣雙十國慶卻靜悄悄，讓許多支持她的粉絲難以接受她的立場改變，甚至有網友在社群揶揄她是「變色龍」。

安溥的「客服」說引起部分網友反彈。（翻攝自「打狗祭」臉書）

昨（12日）晚安溥在高雄參加「打狗祭」獻唱，也是事件爆出後她首度在台灣公開場合獻唱，台下有許多民眾高舉「台灣獨立」旗幟，也有人高喊「為什麼」，希望聽到她對於自己作法改變的真實心聲，不過面對民眾提出的「為什麼」，她卻以自己是「客服」為由，請這些想知道「為什麼」的民眾和她所屬的聯成娛樂聯絡，此作法讓不少粉絲心碎，很多人也難過表示，昨晚是與安溥「告別、訣別」的時刻。

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安溥演出也引起兩派口水戰，一些支持她的歌迷認為那些舉旗的民眾是來「鬧場」，但現場表達不滿的歌迷則強調，她演出時完全沒有干擾她唱歌，僅在她說話時有發出不滿聲音，為的是希望知道她「為什麼變了」。

此外，昨晚安溥演出結束，「打狗祭」臉書發文配照僅有她在台上照片，以及一些歌迷在台下落淚照片，完全沒有貼出現場「台灣獨立」旗海照片，此舉引來網友「粉飾太平」批評留言。

至於安溥面對台下民眾喊「為什麼」以及舉旗舉動說出：「很感謝每位聽眾給我所有尊重，我希望你們知道，在我演出的場合，你們永遠都是自由安全的」則引來網友反擊：「不是因為妳，是因為在台灣」，強調那是因為在台灣演出，若她在中國場演出，能否也能讓有不同聲音的歌迷「自由安全」，還有網友回應：「是因為我們存在台灣這塊土地，民主社會。」

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