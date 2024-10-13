何猷君拒靠父蔭 成亞洲最年輕那斯達克上市公司創辦人

29歲何猷君成為亞洲最年輕那斯達克上市公司創辦人。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕已故澳門賭王何鴻燊與四太梁安琪所生兒子何猷君，數學算數一級棒，做生意的頭腦也不輸父親，港媒報導，何猷君持有14.2%電競公司「星競威武集團（NIP Group）」日前在美國申請IPO（首次公開募股，又稱首次公開發行，英文為Initial Public Offerings，IPO），並正式掛牌上市，最近，何猷君接受節目《熱浪之外》專訪，暢談創業故事。

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年僅29歲何猷君很有生意頭腦，將電競事業經營有聲有色，其聯合創辦的電競公司「星競威武集團（NIP Group）」早前成功在美國那斯達克（NASDAQ）正式掛牌上市，成為亞洲最年輕的NASDAQ上市公司創辦人。

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一直以來，有不少網友認為電競行業是由中國富二代投資並推動發展，對此，何猷君表示創業是一件九死一生的事，不論是普通人還是富二代，都需承擔創業風險與壓力。他直言：「今天你是一位20多歲男性，出去說我現在拿下這個席位，我能把一個席位變成以後的一家上市公司，其實這個很讓人難以相信的。」

何猷君表示，讓公司成功上市其實全憑自己努力不懈成果，他並認為創業具有一定挑戰性，企盼可以在這個領域獲得成功，並且得到外界認可。

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