晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

嘉義市諸羅搖滾音樂祭 超強卡司歌迷嗨翻

諸羅搖滾音樂祭吸引大批歌迷。（嘉義市政府提供）諸羅搖滾音樂祭吸引大批歌迷。（嘉義市政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市音樂盛典「2024諸羅搖滾音樂祭」昨天熱情展開，在嘉義市文化創意產業園區雙舞台不間斷演出，超強卡司讓歌迷嗨翻；市府表示，今天活動將持續到晚間10點，由人氣金曲重金屬樂團「血肉果汁機」擔任壓軸演出，預計將再吸引爆滿人潮。

諸羅搖滾音樂祭將持續到今天晚上。（嘉義市政府提供）諸羅搖滾音樂祭將持續到今天晚上。（嘉義市政府提供）

嘉義市副市長林瑞彥昨到場觀看演出時說，市府落實青年政策，搖滾音樂祭正是青年多元培力的展現，10月的嘉義很「青年」，有搖滾音樂祭活動，有事青年節的活動也正在展開中。

昨天香港指標性樂團「凡枯 Faan Fu」及壓軸樂團「糜先生」演出，民眾參與踴躍；市府文化局表示，今天由超人氣金曲重金屬樂團「血肉果汁機」擔任壓軸，並邀請到餵飽豬、固定客、SHOOTUP、等阮返來、步行者、宋德鶴、DIZLIKE、時不我予、Traveller旅人、無先生、LifeHaze生活黑、烏兔 WUTU 、薄暮EVENFALL ，共14組樂團輪番上陣，現場設有質感市集，販售各式文青商品及美食。

諸羅搖滾音樂祭設有質感市集。（嘉義市政府提供）諸羅搖滾音樂祭設有質感市集。（嘉義市政府提供）

為因應大量人潮湧入，嘉義文創園區周邊道路實施交通疏導及車流管制，民眾可利用外圍停車場停車，因場地位於嘉義火車站旁，也可多加利用大眾交通運輸工具前往，活動詳情可上臉書粉絲專頁「嘉義+1 We Chiayi（https://www.facebook.com/WECHIAYI）」查詢。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中