嘉義市諸羅搖滾音樂祭 超強卡司歌迷嗨翻

諸羅搖滾音樂祭吸引大批歌迷。（嘉義市政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市音樂盛典「2024諸羅搖滾音樂祭」昨天熱情展開，在嘉義市文化創意產業園區雙舞台不間斷演出，超強卡司讓歌迷嗨翻；市府表示，今天活動將持續到晚間10點，由人氣金曲重金屬樂團「血肉果汁機」擔任壓軸演出，預計將再吸引爆滿人潮。

諸羅搖滾音樂祭將持續到今天晚上。（嘉義市政府提供）

嘉義市副市長林瑞彥昨到場觀看演出時說，市府落實青年政策，搖滾音樂祭正是青年多元培力的展現，10月的嘉義很「青年」，有搖滾音樂祭活動，有事青年節的活動也正在展開中。

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昨天香港指標性樂團「凡枯 Faan Fu」及壓軸樂團「糜先生」演出，民眾參與踴躍；市府文化局表示，今天由超人氣金曲重金屬樂團「血肉果汁機」擔任壓軸，並邀請到餵飽豬、固定客、SHOOTUP、等阮返來、步行者、宋德鶴、DIZLIKE、時不我予、Traveller旅人、無先生、LifeHaze生活黑、烏兔 WUTU 、薄暮EVENFALL ，共14組樂團輪番上陣，現場設有質感市集，販售各式文青商品及美食。

諸羅搖滾音樂祭設有質感市集。（嘉義市政府提供）

為因應大量人潮湧入，嘉義文創園區周邊道路實施交通疏導及車流管制，民眾可利用外圍停車場停車，因場地位於嘉義火車站旁，也可多加利用大眾交通運輸工具前往，活動詳情可上臉書粉絲專頁「嘉義+1 We Chiayi（https://www.facebook.com/WECHIAYI）」查詢。

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