蠻牛納達爾宣布退役 前主播許乃仁被問復出2字回應

西班牙網球當代傳奇「蠻牛」納達爾宣布將於下個月在馬拉加舉行台維斯杯8強總決賽之後正式引退。（翻攝自納達爾IG）

〔記者林南谷／台北報導〕西班牙當代傳奇、網壇「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）宣布將於下個月在馬拉加舉行台維斯杯（Davis Cup ）8強總決賽之後正式引退，前ESPN、衛視體育台主播許乃仁特別在臉書發文，感謝納達爾曾經帶給網球的一切美好與回憶。

現年38歲的納達爾是在前天發布影片中，宣布即將退役消息，坦言過去這2年對他來說相當難熬，因為自己無法在場上全力發揮，所以要向球迷宣布將正式告別職業網球。

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許乃仁在發文中，推崇納達爾在網球生涯曾經拿下無以倫比的14座火槍手盃得主，「在經過去年一整年休息後，原本嘗試在今年初東山再起，但在澳洲布里斯班再度受傷後，接著又於紅土賽季又受挫。」

前ESPN、衛視體育台主播許乃仁。（翻攝自許乃仁臉書）

納達爾曾4度率領西班牙拿下台維斯杯冠軍榮耀，最近一次是在2019年，面對他將告別網壇，許乃仁表示雖然非常不捨，但球迷也知道這一天終究還是要到來；透過臉書發文，許乃仁再次向這位網壇有史以來最偉大的傳奇之一、且無可取代的經典名將衷心說聲感謝。

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有球迷感動之餘也在許乃仁發文底下留言問他：「納達爾網球的精采人生，讓我更懷念你播報網球，陪我度過觀賞網球快樂時光，真的沒機會再看到你主播網球了嗎？」

對此，許乃仁感謝這位球迷，並簡短回應：「隨緣！」

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