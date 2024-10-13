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送別汪建民！ 今告別式時間地點曝光

汪建民7日因肺腺癌病逝，享年56歲。（資料照，年代提供）汪建民7日因肺腺癌病逝，享年56歲。（資料照，年代提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故男星汪建民7日因肺腺癌病逝，享年56歲，告別式今（13）日下午2點在台北市第二殯儀館景行樓三樓至仁一廳舉行，現場不收奠儀。

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汪建民胞妹8日在汪建民臉書發文沉痛表示，「建民哥於10月7日晚間離開了我們，很謝謝最後這段時間幫忙的朋友們，包含所有細心照顧的醫療人員、社工朋友。謝謝一直以來支持建民哥的朋友們！也對所有被建民哥虧欠的朋友們，致上最深最深的歉意，這輩子虧欠的讓他下輩子還給各位，也懇求各位高抬貴手，給家人們一個空間，隨著建民哥的離世，一切煙消雲散。」

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最後，汪建民胞妹也謝謝在他人生最後這段時間陪伴的女朋友Joan，「謝謝妳在他身邊的不離不棄，也讓妳承擔了很多事情，再次感謝，最後祝福大家平安健康。」

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