何如芸不能做壞事 戴口罩頭髮亂糟糟被秒認出

辣媽女星何如芸。（翻攝自何如芸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕辣媽女星何如芸近期大多南下拍戲，經常素顏在外，這幾個月頻繁出現在嘉義，一整個「阿桑」外貌，居然被眼尖海鮮餐廳老闆娘秒認出。

相關新聞：何如芸歡喜當避風港 父子吵架她樂翻

請繼續往下閱讀...

何如芸近期在嘉義拍戲，卻選住布袋漁港附近，因為當地安靜純樸又有好吃海鮮，有一天，她跑到漁港旁市場吃海鮮，服務員點完菜進去後，老闆娘竟從廚房跑出來問她：「請問妳是何小姐嗎？」到底是有多好認？

相關新聞：何如芸晉升暢銷作家 不解2子說話對她大吼大叫

因為當天何如芸甫從台北戴口罩坐高鐵南下，整個人邋遢、頭髮左邊翹右邊捲亂糟糟，整臉全素顏只擦防曬霜，連她也自認「完全就是一個路邊阿桑」，被認出後，她非常驚訝回老闆娘：「欸！我是啊！但搞成這樣妳怎麼還認得出來？」

相關新聞：早知當初嫁別人 何如芸曾悔嫁錯尪兒一句話點醒

老闆娘笑說：「因為妳的嘴呀！妳的嘴唇很好認，有一顆好看的唇珠⋯⋯」何如芸當下和同事面面相覷，「我從來不知道我的嘴唇是我長相裡很醒目的標記？最後老闆娘招待我們吃清蒸魚，那應該是那天晚餐裡單價最高的一道菜」，直喊老闆娘虧大了，她和同事吃到撐死，幾乎捧著肚子爬回飯店。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法