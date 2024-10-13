（影）王心凌唱一半！告五人衝上台 「拿槍」狂掃射

〔記者陽昕翰／台北報導〕甜蜜天后王心凌昨晚攻蛋，天團接班人告五人擔任嘉賓，擁有搖滾魂的王心凌與告五人組成限定團，4人拿起玩具槍往背板道具掃射，最後抽取「我是好蛋」4字，成了超可愛的團名。

王心凌、告五人在台上大玩射擊遊戲。（天晴娛樂、寬宏藝術提供）

「Sugar High2.0世界巡迴演唱會」重返小巨蛋，王心凌唱到告五人為她量身打造的新歌《言不由衷》時，告五人驚喜登台合唱。

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見到王心凌，犬青幽默自嘲：「我們扮成客服人員，有莊重的感覺嗎？」王心凌則回應：「服務人員也太漂亮了」，隨後偷摸犬青露出的纖腰，更表示非常喜歡雲安為她寫的歌曲。

王心凌開唱，首日嘉賓是告五人。（天晴娛樂、寬宏藝術提供）

王心凌與告五人相約合組一日限定團，4人拿起玩具槍往背板狂射，最後取了團名，正好挑到了「我是好蛋」4個字，讓台下歌迷都笑翻。

除了合唱《言不由衷》，王心凌加碼與告五人飆唱《愛人錯過》，她表示，很少有機會在演唱會演唱別人的歌曲，透過這次合作可以合唱自己喜歡的歌，真的非常開心。

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