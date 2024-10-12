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娛樂 音樂

北流董事長不藏了！黃韻玲60大壽帥兒曝光 前夫沈光遠罕見同框

黃韻玲舉辦生日會，與前夫、兒子同框。（黃韻玲友人提供）黃韻玲舉辦生日會，與前夫、兒子同框。（黃韻玲友人提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕北流董事長黃韻玲日前歡慶60歲生日，她力邀親友出席生日分享會，包括前夫沈光遠、兒子沈裕紘、好友邱瓈寬都出席，讓她非常感動。

談到步入花甲之年 ，黃韻玲表示：「希望能繼續寫歌，然後辦一場個人音樂會，來報答歌迷長久以來的支持，並分享許多感動時刻！」

黃韻玲開心迎接六十歲生日。（黃韻玲友人提供）黃韻玲開心迎接六十歲生日。（黃韻玲友人提供）

她感嘆地說：「我在40歲生日時，寫了一首《十年以後》，沒想到到現在歌曲還沒完成！一晃眼時間就過去，自己也60歲了，希望我能把歌曲完成的同時，也能把自己出道1986年到現在的歌做個總整理，未來希望有機會能透過音樂會，跟大家分享我的創作心路歷程。」她也在生日這天，發行了她33年前的專輯《平凡》的黑膠復刻版。

黃韻玲與邱瓈寬熱情相擁。（黃韻玲友人提供）黃韻玲與邱瓈寬熱情相擁。（黃韻玲友人提供）

邱瓈寬現身祝賀，黃韻玲現場彈唱她為邱瓈寬製作電影《速命道》主題曲《離別總是那麼突然》，感性地說：「寬姐在我的生命中是一位很奇特的朋友，心思很細膩，也是編劇跟作詞人，更是一個願意傾聽你心事的好朋友。很感謝她一直照顧我們，也希望藉著演唱這首歌，表達珍惜人生每個相聚的當下。」

黃韻玲的寶貝兒子沈裕紘，送了她手機殼跟親自調配的香水，她直言兒子非常了解她，「很感謝他日常的體貼，時常買了我需要的東西給我，但其實買什麼東西都不重要，最重要的是，他能把身體照顧好，在音樂上有突破，願意跟我分享喜怒哀樂，這就是最好的禮物。」

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