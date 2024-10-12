巨乳無罩女神捷運晃奶！被拱拍AV鬆口了：我會努力

巨乳無罩女神まっかmacca純白裝扮十分吸睛。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕AGA成人動漫展今天（12日）於南港展覽館登場，現場聚集許多臉蛋姣好、身材火辣的女郎們，日本無罩巨乳網美女神「まっかmacca」領軍多國女神降臨，她以「火辣兔女郎」裝扮現身，立刻吸引鎂光燈關注。

まっかmacca在北捷晃奶，吸引民眾目光。（翻攝自IG）

まっかmacca經常沒穿胸罩出沒在公開場合，昨天來台還在捷運站晃動雙胸，十分性感，甚至被粉絲認出來，讓她相當開心，不過她透露過去曾經被「電車癡漢」騷擾過，17歲學生時期還被偷拍、遭阿伯襲胸，但當時因為太過害怕沒有報警。但被騷擾與她穿得性不性感無關，まっかmacca分享從她開始穿得性感、拍影片後，反而沒人騷擾她了。被問到是否願意在總統府前挑戰拍攝尺度大的影像？まっかmacca坦言很擔心被炎上，但認為這是個好點子。

事實上，まっかmacca並非第一次來台灣工作，先前為了拍片來台取景的她對這裡的人事物都感到新奇，她更稱讚台灣人都很熱情友好，「先前來台灣旅遊的時候，如果有要拍照或是拍影片，只要向周圍的人提出請求，大家都很樂意幫忙，台灣人真的很熱情！」

英國辣妹海倫（左起）、正妹直播主赤鬼伯伯、まっかmacca及蘇暢齊聚一堂。（記者陳奕全攝）

提及對台灣的男生印象？「まっかmacca」竟公開徵友，她笑說：「我11月要在台灣留學一整個月哦！到時候想要找一個台灣男友看看，哈哈！」問她對於男友的條件？「我喜歡的男生還是要溫柔體貼，重視我的感受！」相隔一年再次來台的她透露這次想要去九份走走，她更自曝未來工作計畫，「這次來台灣主要不是來逛景點，是要跟台灣很紅的女生一起做聯動哦！詳細內容保密，敬請期待！」

まっかmacca性感指數爆表。（記者陳奕全攝）

首度跨遊戲界的まっかmacca獻出真人互動模擬初體驗竟意外發掘到自己「S屬性」的一面，為拍出性感魅惑情境的她坦言「色色的好羞恥」，不僅挑逗、性感撫摸樣樣來，還獻出在鏡頭前高潮呻吟的「第一次」，一整天拍下來讓她筋骨痠痛、精疲力盡，直呼：「真是體力大考驗！」為遊戲第一次在鏡頭前錄製ASMR（高潮）語音的まっかmacca自曝：「其實裡面內容有很多是罵玩家的，老實說我一直都演M角色，這次突然要演S角色還有點不放心能不能演好，結果效果竟然超棒的！我也算發現了自己的新的一面啦！」

巨乳無罩女神まっかmacca被拱拍AV。（記者陳奕全攝）

值得一提的是，過往總是自己帶攝影師拍攝社群影片的まっかmacca這次得當著眾人面前「表演」許多挑逗的性感畫面，讓她直言是入行最大挑戰，她害羞地說：「在很多人面前來演色色內容，超羞恥的！」作風大膽的她被問到會考慮進軍AV界嗎？まっかmacca笑說：「要是全世界的粉絲都盼望我出道的話，說不定會考慮！不過為了能獲得更高的人氣，我會從現在就努力的，哈哈！」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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