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黃聖依認「想離婚3年」！豪門尪節目爆氣：胡說八道

黃聖依（右）與楊子（左）結婚17年。（翻攝自微博）黃聖依（右）與楊子（左）結婚17年。（翻攝自微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星黃聖依因出演周星馳電影《功夫》爆紅，2007年嫁給富商楊子，婚後育有2名兒子，不過近來卻屢傳婚變。日前兩人一起登上節目《再見愛人4》，在預告片中，黃聖依坦言「已經想離婚3年」，楊子也直說「我們的婚姻看似成功，實則一地雞毛」，引起網友熱議。

黃聖依（右）與楊子（左）近日登上節目《再見愛人4》。（翻攝自微博）黃聖依（右）與楊子（左）近日登上節目《再見愛人4》。（翻攝自微博）

黃聖依與楊子結婚至今17年，育有2子，堪稱「老夫老妻」的兩人，近日卻選擇參加婚變綜藝節目《再見愛人4》，讓外界感到震驚。在釋出的預告中，黃聖依提到這是她想離婚的第3年，透露自己在這段婚姻中就像是被困在楊子設計的思想世界裡，宛如生活在「楚門的世界」。楊子也說，「我和聖依在外人面前婚姻狀態是成功的，但實際上早已是一地雞毛」。

片段中，黃聖依也哭訴楊子「用他的方式套路我」，讓楊子則惱羞成怒反擊，「黃聖依，妳要是再胡說八道，這個節目我們就沒有錄下去的必要了。」黃聖依隨即落淚離開現場。畫面曝光後，立即引起網友討論兩人的真實關係，有人認為他們的婚姻早已亮紅燈，也有人質疑這是為了炒熱度的「劇本演出」。

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