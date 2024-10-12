2024廣播金鐘獎圓滿落幕！獎落誰家完整名單一次看

〔記者葉姵妤／綜合報導〕2024廣播金鐘獎今（12日）晚間七點在台北流行音樂中心盛大登場，由資深中英雙語電台主持人屠潔，以及擁有演員、歌手、廣播人等身分的梁正群共同主持。今年首度增設Podcast節目4個獎項，總計有143件作品入圍，共同角逐30個獎項。其中屠潔再次與先生伊森及團隊憑藉《開箱聲音場館 Encore Echo 》抱回企劃編撰獎，PODCAST生活風格節目獎則由唐綺陽製作的「唐陽雞酒屋」獲得獎項。特別貢獻獎則由張茂隆（藝名張民）獲得。

113 年度廣播金鐘獎入圍名單

（一）企劃編撰獎

企劃編撰獎得獎者（三立提供）

屠潔、伊森（記者王文麟攝）

✦Lituk、Niun、Sera、Joyce小傅／Mitengil勞動物語（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會（Alian原住民 族廣播電台）

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✦方惠閔、Saspin、妞可【高筱婷】／夢想發原地（報名單位：國立教育廣播電臺）

✦米淇淋劭瑜【簡劭瑜】、士玶【黃士玶】、俊孝【林俊孝】、Salanya【藍詠馨】、樂咖DJ楊淳【楊淳盛】／出發 吧！鱻魚練習生（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

✦李明潓、林玉婷、林宗泰、施菀筑、陳怡孜、潘張榮英／大城小時光（報名單位：高雄廣播電臺）

✦屠潔、伊森【何宜憲】、洪益華、林品貝、周秀梅／開箱聲音場館 Encore Echo（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

（二）社區節目獎

社區節目獎得獎者（三立提供）

✦Super午茶Show（參賽單位：大千廣播電台股份有限公司）

✦幸福藏寶圖（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）

✦部落Tribe一下（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）

✦愛上新竹—印象寫真館（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）

✦新生報到—我們在台灣（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）

（三）社區節目主持人獎

社區節目主持人獎得獎者（三立提供）

✦ 小倩／Super午茶Show（報名單位：大千廣播電台股份有限公司）

✦宗賢【白宗賢】／移山倒海樊梨花（報名單位：台灣廣播股份有限公司）

✦林馨妤 Yungeh Watan／部落Tribe一下（報名單位：財團法人佳音廣播電台）

✦洪惠冠、蔡榮光、潘國正／愛上新竹—印象寫真館（報名單位：竹科廣播股份有限公司）

✦陳思安／幸福藏寶圖（報名單位：正聲廣播股份有限公司）

（四）單元節目獎

單元節目獎得獎者（三立提供）

✦ KISS說說畫（參賽單位：大眾廣播股份有限公司）

✦大城小時光（參賽單位：高雄廣播電臺）

✦打開記憶的盒子（參賽單位：正聲廣播股份有限公司臺北廣播電臺）

✦聲音大舞台Bravo！（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

✦講植在的（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

（五）社會關懷節目獎

社會關懷節目獎得獎者（三立提供）

✦Old Life 偶的人生（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

✦ 那一天的情緒課（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

✦幸福理想國（參賽單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）

✦為愛啟程（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

✦續享生活（參賽單位：漢聲廣播電臺）

（六）社會關懷節目主持人獎

社會關懷節目主持人獎得獎者（三立提供）

✦內克【吳宇軒】／那一天的情緒課（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

✦世昌【洪世昌】／人生路歌聲情（報名單位：國立教育廣播電臺）

✦尚恩【黃彥翔】／Old Life 偶的人生（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

✦姜義村／幸福理想國（報名單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）

✦鄭晴【鄭雅卿】、季謙【黃崑能】／為愛啟程（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

（七）兒童節目獎

兒童節目獎得獎者（三立提供）

✦Hashtag123（參賽單位：國立教育廣播電臺）

✦小蕃薯偵探隊（參賽單位：國立教育廣播電臺）

✦ 出發吧！鱻魚練習生（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

✦超夢莉冒險奇航號（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）

✦錢事今聲（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

（八）兒童節目主持人獎

兒童節目主持人獎得獎者（三立提供）

✦小茱姐姐【施賢琴】、柏諺哥哥【黃柏諺】／Hashtag123（報名單位：國立教育廣播電臺）

✦ 加菲、大軍／前進吧，小怪獸探險號！（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

✦米淇淋劭瑜【簡劭瑜】、小海豚、小海龜、Salanya【藍詠馨】、俊孝【林俊孝】／出發吧！鱻魚練習生（報名單 位：內政部警政署警察廣播電臺）

✦凱西【楊映淳】／孩是要冒險（報名單位：財團法人佳音廣播電台）

✦鋸玄哥哥【陳佾玄】、珍珍姐姐【李穎珍】／耳公過來聽（報名單位：國立教育廣播電臺）

（九）少年節目獎

少年節目獎得獎者（三立提供）

✦Crazy實驗室（參賽單位：國立教育廣播電臺）

✦ FUN SONG 技職（參賽單位：國立教育廣播電臺）

✦ 青春幫幫忙（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）

✦ 歡迎光臨Wasal（參賽單位：臺北廣播電臺）

✦ 欸，確定這可以說嗎？（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）

（十）少年節目主持人獎

少年節目主持人獎得獎者（三立提供）

✦ K博士【錢偉鈞】、亮亮【黃筠庭】／Crazy實驗室（報名單位：國立教育廣播電臺）

✦妞妞【柳心詠】、妞爸【柳子駿】／欸，確定這可以說嗎？（報名單位：財團法人佳音廣播電台））

✦季潔【蔡宜穎】、小五【詹昀叡】／FUN SONG 技職（報名單位：國立教育廣播電臺）

✦ 曾偉旻／野球風雲（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

✦蘇菲蘇【蘇文妍】／繪聲繪影走讀趣（報名單位：高雄廣播電臺）

（十一）藝術文化節目獎

藝術文化節目獎得獎者（三立提供）

✦中山堂的流金歲月（參賽單位：臺北廣播電臺）

✦ 有緣千里・話音樂（參賽單位：臺北廣播電臺）

✦臺灣文武爿（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

✦戀戀曾文溪（參賽單位：曾文溪廣播電台股份有限公司）

✦ 鑠奅聽唸歌（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

（十二）藝術文化節目主持人獎

藝術文化節目主持人獎得獎者（三立提供）

✦POLO【陳歆翰】、柚子【林品貝】／臺灣文武爿（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

✦Uno 賴雨農【賴雨農】／UnoLife 光聽你說（報名單位：好聽廣播股份有限公司）

✦ 世昌【洪世昌】／台灣思想起（報名單位：國立教育廣播電臺）

✦ 劉馬利／有緣千里・話音樂（報名單位：臺北廣播電臺）

✦ 羅小Ｑ【羅方翰】／音樂地球村（報名單位：復興廣播電臺）

（十三）教育文化節目獎

教育文化節目獎得獎者（三立提供）

✦ SORRY～沒有回程票喔！（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

✦客庄花路米/客庄 Follow me （參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）

✦島嶼共聲・傾聽台灣（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）

✦開箱聲音場館 Encore Echo（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

✦寶島新故鄉（參賽單位：大千廣播電台股份有限公司）

（十四）教育文化節目主持人獎

教育文化節目主持人獎得獎者（三立提供）

✦小茉莉、謝國玄／原客・好滋味（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會（Alian原住民族廣播電台）

✦林夢萍、Elsa【陳思穎】、小冬瓜【郭憲鴻】／SORRY～沒有回程票喔！（報名單位：內政部警政署警察廣播電 臺）

✦屠潔／開箱聲音場館 Encore Echo（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

✦黃豪平／我的世代我作主（報名單位：好聽廣播股份有限公司）

✦藍偉瑩／教育不一樣（報名單位：好家庭廣播股份有限公司）

（十五）電臺品牌行銷創新獎

電臺品牌行銷創新獎得獎者（三立提供）

林書煒、黃暐瀚（記者王文麟攝）

✦ HIT POP ON THE ROAD（參賽單位：台北流行廣播股份有限公司）

✦〈教育我就問〉社群經營讓你懂教育（參賽單位：好家庭廣播股份有限公司）

✦ 生活慢慢學（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）

（十六）創新研發應用獎

創新研發應用獎得獎者（三立提供）

✦ 內政部警政署警察廣播電臺／廣播星勢力:聲成式智慧聯盟（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

✦財團法人客家公共傳播基金會／AI客語語音廣播自動生成系統（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會）

✦許世平、李健鴻／新聲紀元（報名單位：臺北廣播電臺）

（十七）音效獎

音效獎得獎者（三立提供）

✦安起【李明潓】／大城小時光（報名單位：高雄廣播電臺）

✦吳坤龍、林憲鋐、林子麟／假日聽電影（報名單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）

✦崔喜、張芷榕、宋佳蓉、范維珍／Listen 看得見的廣播劇（報名單位：國立教育廣播電臺）

✦康和祥／精靈學習日記—誰偷走了我的字？（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

✦黃欣楷、施嘯天、陳睿昕、吳俊德、江信逸／空中故事館—《大部分解，開始》（報名單位：正聲廣播股份有限公 司臺中廣播電臺）

（十八）廣播劇獎

廣播劇獎得獎者（三立提供）

✦空中故事館—《大部分解，開始》（參賽單位：正聲廣播股份有限公司臺中廣播電臺／牛灣娛樂有限公司）

✦時代劇場（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

✦假日聽電影（參賽單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）

✦週日廣播劇（參賽單位：復興廣播電臺）

✦精靈學習日記—誰偷走了我的字？（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

（十九）商品類廣告獎

商品類廣告獎得獎者（三立提供）

✦巧時代衛浴—男人的自癒時光篇（參賽單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）

✦有春茶館—夏天流浪到有春篇（參賽單位：好家庭藝術股份有限公司）

✦桂冠—好好說頓飯—中心點篇（參賽單位：環球七福廣告有限公司）

✦隱形的家人（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）

（二十）非商品類廣告獎

非商品類廣告獎得獎者（三立提供）

✦ 古典音樂台—生意子難生—徵才篇（參賽單位：好家庭廣播股份有限公司）

✦ 杜絕毒品—毒害篇（參賽單位：王子音樂出版社）

✦ 查歌系統超級比一比篇（參賽單位：財團法人健康傳播事業基金會）

✦ 時代裡動聽的祝福—佳音週年紀念形象廣告（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）

（二十一）特別貢獻獎 張茂隆（張民）

特別貢獻獎 張茂隆（三立提供）

（二十二）PODCAST 兒童節目獎

PODCAST 兒童節目獎得獎者（三立提供）

✦FUN星球心得海（參賽者：鈴噹姐姐【盧佳伶】）

✦祐祐的生物世界（參賽單位：聲動創意股份有限公司）

✦酷姨聯萌（參賽者：酷姨【余佩珊】） ✦豬探長推理故事集（參賽單位：如果國際藝術事業股份有限公司）

✦欖仁媽媽說故事（參賽者：欖仁媽媽【胡致莉】）

（二十三）PODCAST 少年節目獎

PODCAST 少年節目獎得獎者（三立提供）

✦少年特有種（參賽單位：親子天下股份有限公司）

✦沐沐小猴閒聊室（參賽者：沐沐小猴【蔡沐辰】）

✦科科出來講（參賽單位：晴天整合行銷有限公司）

✦就決定是你了！松松（參賽者：拉亞【張莉敏】、松松【林松駿】）

（二十四）PODCAST 藝術文化節目獎

PODCAST 藝術文化節目獎得獎者（三立提供）

✦INTERCOmパイ（參賽者：王意萱、徐宏愷、牟仁杰）

✦乖，你聽畫（參賽者：葵花子、PAY金）

✦時間的女兒:八卦歷史（參賽者：Hazel）

✦給我一個故事的時間（參賽者：婷婷【許婷婷】、彬如【李邠如】）

✦賈文青無料案內所（參賽者：德仔【賈培德】）

（二十五）PODCAST 生活風格節目獎

PODCAST 生活風格節目獎得獎者（三立提供）

唐綺陽（記者王文麟攝）

✦小熱NOW（參賽單位：熱點娛樂有限公司、聽說媒體有限公司）

✦不正常愛情研究中心（參賽單位：笑匠工作室）

✦唐陽雞酒屋（參賽單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）

✦博音（參賽單位：薩泰爾娛樂股份有限公司、月城南廣告股份有限公司）

✦善嵐慶女（參賽者：梁皓嵐、廖原慶、謝少華）

（二十六）生活風格節目獎

生活風格節目獎得獎者（三立提供）

✦Alian理財集會所（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會（Alian原住民族廣播電台）

✦ali一起揹山去！（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會（Alian原住民族廣播電台）

✦台味超有港（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

✦哈囉！聽見東南亞（參賽單位：姊妹傳播事業有限公司）

✦劇透客語（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）

（二十七）生活風格節目主持人獎

生活風格節目主持人獎得獎者（三立提供）

✦一顆梨子【羅亦娌】、阿凱翔【張凱翔】／劇透客語（報名單位：環宇廣播事業股份有限公司）

✦林清盛／熱情東海岸（報名單位：財團法人太魯閣之音廣播事業基金會）

✦阿光【游湧志】／今夜遇見小王子（報名單位：大千廣播電台股份有限公司）

✦張啟樂／台味超有港（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

✦黃賽音、梁瓊丹／哈囉！聽見東南亞（報名單位：姊妹傳播事業有限公司）

（二十八）類型音樂節目獎

類型音樂節目獎得獎者（三立提供）

✦不流行的流行歌（參賽單位：國立教育廣播電臺）

✦作客REC＆LiVE（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）

✦神曲越南 Thần khúc Vietnam（參賽單位：財團法人寶島客家廣播電台）

✦ 歌舞實驗室（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）

✦ 爵士之詩（參賽單位：台灣全民廣播電台股份有限公司）

（二十九）類型音樂節目主持人獎

類型音樂節目主持人獎得獎者（三立提供）

✦ Kay【黎清映娟】、宋菁玲／ 神曲越南 Thần khúc Vietnam（報名單位：財團法人寶島客家廣播電台）

✦ 西風【吳正鎮】／音樂伸展台—古典不古典（報名單位：高雄廣播電臺）

✦咖啡貓【楊盈箴】／歌舞實驗室（報名單位：財團法人佳音廣播電台）

✦馬耀‧喇外／Sawali Music Style（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會（Alian原住民族廣播電台）

✦黃子軒／作客REC＆LiVE（報名單位：環宇廣播事業股份有限公司）

（三十）流行音樂節目主持人獎

流行音樂節目主持人獎得獎者（三立提供）

✦ Joseph Lin【林哲修】／The Jam（報名單位：財團法人台北國際社區文化基金會）

✦ 巫巴克【胡聖瑋】／Live!聲音實驗現場（報名單位：國立教育廣播電臺）

✦邵大倫／音樂大輪轉（報名單位：寶島新聲廣播電台股份有限公司）

✦ 袁永興／拍律遊樂園（報名單位：國立教育廣播電臺）

✦ 羅小Q【羅方翰】／音樂二三事（報名單位：國立教育廣播電臺）

（三十一）流行音樂節目獎

流行音樂節目獎得獎者（三立提供）

✦Midnight You & Me（參賽單位：中國廣播股份有限公司）

✦ 同行相記2（參賽單位：台北之音廣播股份有限公司）

✦告白那一刻（參賽單位：漢聲廣播電臺）

✦拍律遊樂園（參賽單位：國立教育廣播電臺）

✦ 音樂二三事（參賽單位：國立教育廣播電臺）

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