2024廣播金鐘獎圓滿落幕！獎落誰家完整名單一次看
〔記者葉姵妤／綜合報導〕2024廣播金鐘獎今（12日）晚間七點在台北流行音樂中心盛大登場，由資深中英雙語電台主持人屠潔，以及擁有演員、歌手、廣播人等身分的梁正群共同主持。今年首度增設Podcast節目4個獎項，總計有143件作品入圍，共同角逐30個獎項。其中屠潔再次與先生伊森及團隊憑藉《開箱聲音場館 Encore Echo 》抱回企劃編撰獎，PODCAST生活風格節目獎則由唐綺陽製作的「唐陽雞酒屋」獲得獎項。特別貢獻獎則由張茂隆（藝名張民）獲得。
113 年度廣播金鐘獎入圍名單
（一）企劃編撰獎
企劃編撰獎得獎者（三立提供）
屠潔、伊森（記者王文麟攝）
✦Lituk、Niun、Sera、Joyce小傅／Mitengil勞動物語（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會（Alian原住民 族廣播電台）
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✦方惠閔、Saspin、妞可【高筱婷】／夢想發原地（報名單位：國立教育廣播電臺）
✦米淇淋劭瑜【簡劭瑜】、士玶【黃士玶】、俊孝【林俊孝】、Salanya【藍詠馨】、樂咖DJ楊淳【楊淳盛】／出發 吧！鱻魚練習生（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
✦李明潓、林玉婷、林宗泰、施菀筑、陳怡孜、潘張榮英／大城小時光（報名單位：高雄廣播電臺）
✦屠潔、伊森【何宜憲】、洪益華、林品貝、周秀梅／開箱聲音場館 Encore Echo（報名單位：財團法人中央廣播電臺）
（二）社區節目獎
社區節目獎得獎者（三立提供）
✦Super午茶Show（參賽單位：大千廣播電台股份有限公司）
✦幸福藏寶圖（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）
✦部落Tribe一下（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）
✦愛上新竹—印象寫真館（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）
✦新生報到—我們在台灣（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）
（三）社區節目主持人獎
社區節目主持人獎得獎者（三立提供）
✦ 小倩／Super午茶Show（報名單位：大千廣播電台股份有限公司）
✦宗賢【白宗賢】／移山倒海樊梨花（報名單位：台灣廣播股份有限公司）
✦林馨妤 Yungeh Watan／部落Tribe一下（報名單位：財團法人佳音廣播電台）
✦洪惠冠、蔡榮光、潘國正／愛上新竹—印象寫真館（報名單位：竹科廣播股份有限公司）
✦陳思安／幸福藏寶圖（報名單位：正聲廣播股份有限公司）
（四）單元節目獎
單元節目獎得獎者（三立提供）
✦ KISS說說畫（參賽單位：大眾廣播股份有限公司）
✦大城小時光（參賽單位：高雄廣播電臺）
✦打開記憶的盒子（參賽單位：正聲廣播股份有限公司臺北廣播電臺）
✦聲音大舞台Bravo！（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）
✦講植在的（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
（五）社會關懷節目獎
社會關懷節目獎得獎者（三立提供）
✦Old Life 偶的人生（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
✦ 那一天的情緒課（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）
✦幸福理想國（參賽單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）
✦為愛啟程（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
✦續享生活（參賽單位：漢聲廣播電臺）
（六）社會關懷節目主持人獎
社會關懷節目主持人獎得獎者（三立提供）
✦內克【吳宇軒】／那一天的情緒課（報名單位：財團法人中央廣播電臺）
✦世昌【洪世昌】／人生路歌聲情（報名單位：國立教育廣播電臺）
✦尚恩【黃彥翔】／Old Life 偶的人生（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
✦姜義村／幸福理想國（報名單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）
✦鄭晴【鄭雅卿】、季謙【黃崑能】／為愛啟程（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
（七）兒童節目獎
兒童節目獎得獎者（三立提供）
✦Hashtag123（參賽單位：國立教育廣播電臺）
✦小蕃薯偵探隊（參賽單位：國立教育廣播電臺）
✦ 出發吧！鱻魚練習生（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
✦超夢莉冒險奇航號（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）
✦錢事今聲（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
（八）兒童節目主持人獎
兒童節目主持人獎得獎者（三立提供）
✦小茱姐姐【施賢琴】、柏諺哥哥【黃柏諺】／Hashtag123（報名單位：國立教育廣播電臺）
✦ 加菲、大軍／前進吧，小怪獸探險號！（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
✦米淇淋劭瑜【簡劭瑜】、小海豚、小海龜、Salanya【藍詠馨】、俊孝【林俊孝】／出發吧！鱻魚練習生（報名單 位：內政部警政署警察廣播電臺）
✦凱西【楊映淳】／孩是要冒險（報名單位：財團法人佳音廣播電台）
✦鋸玄哥哥【陳佾玄】、珍珍姐姐【李穎珍】／耳公過來聽（報名單位：國立教育廣播電臺）
（九）少年節目獎
少年節目獎得獎者（三立提供）
✦Crazy實驗室（參賽單位：國立教育廣播電臺）
✦ FUN SONG 技職（參賽單位：國立教育廣播電臺）
✦ 青春幫幫忙（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）
✦ 歡迎光臨Wasal（參賽單位：臺北廣播電臺）
✦ 欸，確定這可以說嗎？（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）
（十）少年節目主持人獎
少年節目主持人獎得獎者（三立提供）
✦ K博士【錢偉鈞】、亮亮【黃筠庭】／Crazy實驗室（報名單位：國立教育廣播電臺）
✦妞妞【柳心詠】、妞爸【柳子駿】／欸，確定這可以說嗎？（報名單位：財團法人佳音廣播電台））
✦季潔【蔡宜穎】、小五【詹昀叡】／FUN SONG 技職（報名單位：國立教育廣播電臺）
✦ 曾偉旻／野球風雲（報名單位：財團法人中央廣播電臺）
✦蘇菲蘇【蘇文妍】／繪聲繪影走讀趣（報名單位：高雄廣播電臺）
（十一）藝術文化節目獎
藝術文化節目獎得獎者（三立提供）
✦中山堂的流金歲月（參賽單位：臺北廣播電臺）
✦ 有緣千里・話音樂（參賽單位：臺北廣播電臺）
✦臺灣文武爿（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）
✦戀戀曾文溪（參賽單位：曾文溪廣播電台股份有限公司）
✦ 鑠奅聽唸歌（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
（十二）藝術文化節目主持人獎
藝術文化節目主持人獎得獎者（三立提供）
✦POLO【陳歆翰】、柚子【林品貝】／臺灣文武爿（報名單位：財團法人中央廣播電臺）
✦Uno 賴雨農【賴雨農】／UnoLife 光聽你說（報名單位：好聽廣播股份有限公司）
✦ 世昌【洪世昌】／台灣思想起（報名單位：國立教育廣播電臺）
✦ 劉馬利／有緣千里・話音樂（報名單位：臺北廣播電臺）
✦ 羅小Ｑ【羅方翰】／音樂地球村（報名單位：復興廣播電臺）
（十三）教育文化節目獎
教育文化節目獎得獎者（三立提供）
✦ SORRY～沒有回程票喔！（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
✦客庄花路米/客庄 Follow me （參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）
✦島嶼共聲・傾聽台灣（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）
✦開箱聲音場館 Encore Echo（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）
✦寶島新故鄉（參賽單位：大千廣播電台股份有限公司）
（十四）教育文化節目主持人獎
教育文化節目主持人獎得獎者（三立提供）
✦小茉莉、謝國玄／原客・好滋味（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會（Alian原住民族廣播電台）
✦林夢萍、Elsa【陳思穎】、小冬瓜【郭憲鴻】／SORRY～沒有回程票喔！（報名單位：內政部警政署警察廣播電 臺）
✦屠潔／開箱聲音場館 Encore Echo（報名單位：財團法人中央廣播電臺）
✦黃豪平／我的世代我作主（報名單位：好聽廣播股份有限公司）
✦藍偉瑩／教育不一樣（報名單位：好家庭廣播股份有限公司）
（十五）電臺品牌行銷創新獎
電臺品牌行銷創新獎得獎者（三立提供）
林書煒、黃暐瀚（記者王文麟攝）
✦ HIT POP ON THE ROAD（參賽單位：台北流行廣播股份有限公司）
✦〈教育我就問〉社群經營讓你懂教育（參賽單位：好家庭廣播股份有限公司）
✦ 生活慢慢學（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）
（十六）創新研發應用獎
創新研發應用獎得獎者（三立提供）
✦ 內政部警政署警察廣播電臺／廣播星勢力:聲成式智慧聯盟（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
✦財團法人客家公共傳播基金會／AI客語語音廣播自動生成系統（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會）
✦許世平、李健鴻／新聲紀元（報名單位：臺北廣播電臺）
（十七）音效獎
音效獎得獎者（三立提供）
✦安起【李明潓】／大城小時光（報名單位：高雄廣播電臺）
✦吳坤龍、林憲鋐、林子麟／假日聽電影（報名單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）
✦崔喜、張芷榕、宋佳蓉、范維珍／Listen 看得見的廣播劇（報名單位：國立教育廣播電臺）
✦康和祥／精靈學習日記—誰偷走了我的字？（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）
✦黃欣楷、施嘯天、陳睿昕、吳俊德、江信逸／空中故事館—《大部分解，開始》（報名單位：正聲廣播股份有限公 司臺中廣播電臺）
（十八）廣播劇獎
廣播劇獎得獎者（三立提供）
✦空中故事館—《大部分解，開始》（參賽單位：正聲廣播股份有限公司臺中廣播電臺／牛灣娛樂有限公司）
✦時代劇場（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）
✦假日聽電影（參賽單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）
✦週日廣播劇（參賽單位：復興廣播電臺）
✦精靈學習日記—誰偷走了我的字？（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）
（十九）商品類廣告獎
商品類廣告獎得獎者（三立提供）
✦巧時代衛浴—男人的自癒時光篇（參賽單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）
✦有春茶館—夏天流浪到有春篇（參賽單位：好家庭藝術股份有限公司）
✦桂冠—好好說頓飯—中心點篇（參賽單位：環球七福廣告有限公司）
✦隱形的家人（參賽單位：正聲廣播股份有限公司）
（二十）非商品類廣告獎
非商品類廣告獎得獎者（三立提供）
✦ 古典音樂台—生意子難生—徵才篇（參賽單位：好家庭廣播股份有限公司）
✦ 杜絕毒品—毒害篇（參賽單位：王子音樂出版社）
✦ 查歌系統超級比一比篇（參賽單位：財團法人健康傳播事業基金會）
✦ 時代裡動聽的祝福—佳音週年紀念形象廣告（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）
（二十一）特別貢獻獎 張茂隆（張民）
特別貢獻獎 張茂隆（三立提供）
（二十二）PODCAST 兒童節目獎
PODCAST 兒童節目獎得獎者（三立提供）
✦FUN星球心得海（參賽者：鈴噹姐姐【盧佳伶】）
✦祐祐的生物世界（參賽單位：聲動創意股份有限公司）
✦酷姨聯萌（參賽者：酷姨【余佩珊】） ✦豬探長推理故事集（參賽單位：如果國際藝術事業股份有限公司）
✦欖仁媽媽說故事（參賽者：欖仁媽媽【胡致莉】）
（二十三）PODCAST 少年節目獎
PODCAST 少年節目獎得獎者（三立提供）
✦少年特有種（參賽單位：親子天下股份有限公司）
✦沐沐小猴閒聊室（參賽者：沐沐小猴【蔡沐辰】）
✦科科出來講（參賽單位：晴天整合行銷有限公司）
✦就決定是你了！松松（參賽者：拉亞【張莉敏】、松松【林松駿】）
（二十四）PODCAST 藝術文化節目獎
PODCAST 藝術文化節目獎得獎者（三立提供）
✦INTERCOmパイ（參賽者：王意萱、徐宏愷、牟仁杰）
✦乖，你聽畫（參賽者：葵花子、PAY金）
✦時間的女兒:八卦歷史（參賽者：Hazel）
✦給我一個故事的時間（參賽者：婷婷【許婷婷】、彬如【李邠如】）
✦賈文青無料案內所（參賽者：德仔【賈培德】）
（二十五）PODCAST 生活風格節目獎
PODCAST 生活風格節目獎得獎者（三立提供）
唐綺陽（記者王文麟攝）
✦小熱NOW（參賽單位：熱點娛樂有限公司、聽說媒體有限公司）
✦不正常愛情研究中心（參賽單位：笑匠工作室）
✦唐陽雞酒屋（參賽單位：大慕影藝國際事業股份有限公司）
✦博音（參賽單位：薩泰爾娛樂股份有限公司、月城南廣告股份有限公司）
✦善嵐慶女（參賽者：梁皓嵐、廖原慶、謝少華）
（二十六）生活風格節目獎
生活風格節目獎得獎者（三立提供）
✦Alian理財集會所（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會（Alian原住民族廣播電台）
✦ali一起揹山去！（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會（Alian原住民族廣播電台）
✦台味超有港（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）
✦哈囉！聽見東南亞（參賽單位：姊妹傳播事業有限公司）
✦劇透客語（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）
（二十七）生活風格節目主持人獎
生活風格節目主持人獎得獎者（三立提供）
✦一顆梨子【羅亦娌】、阿凱翔【張凱翔】／劇透客語（報名單位：環宇廣播事業股份有限公司）
✦林清盛／熱情東海岸（報名單位：財團法人太魯閣之音廣播事業基金會）
✦阿光【游湧志】／今夜遇見小王子（報名單位：大千廣播電台股份有限公司）
✦張啟樂／台味超有港（報名單位：財團法人中央廣播電臺）
✦黃賽音、梁瓊丹／哈囉！聽見東南亞（報名單位：姊妹傳播事業有限公司）
（二十八）類型音樂節目獎
類型音樂節目獎得獎者（三立提供）
✦不流行的流行歌（參賽單位：國立教育廣播電臺）
✦作客REC＆LiVE（參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司）
✦神曲越南 Thần khúc Vietnam（參賽單位：財團法人寶島客家廣播電台）
✦ 歌舞實驗室（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）
✦ 爵士之詩（參賽單位：台灣全民廣播電台股份有限公司）
（二十九）類型音樂節目主持人獎
類型音樂節目主持人獎得獎者（三立提供）
✦ Kay【黎清映娟】、宋菁玲／ 神曲越南 Thần khúc Vietnam（報名單位：財團法人寶島客家廣播電台）
✦ 西風【吳正鎮】／音樂伸展台—古典不古典（報名單位：高雄廣播電臺）
✦咖啡貓【楊盈箴】／歌舞實驗室（報名單位：財團法人佳音廣播電台）
✦馬耀‧喇外／Sawali Music Style（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會（Alian原住民族廣播電台）
✦黃子軒／作客REC＆LiVE（報名單位：環宇廣播事業股份有限公司）
（三十）流行音樂節目主持人獎
流行音樂節目主持人獎得獎者（三立提供）
✦ Joseph Lin【林哲修】／The Jam（報名單位：財團法人台北國際社區文化基金會）
✦ 巫巴克【胡聖瑋】／Live!聲音實驗現場（報名單位：國立教育廣播電臺）
✦邵大倫／音樂大輪轉（報名單位：寶島新聲廣播電台股份有限公司）
✦ 袁永興／拍律遊樂園（報名單位：國立教育廣播電臺）
✦ 羅小Q【羅方翰】／音樂二三事（報名單位：國立教育廣播電臺）
（三十一）流行音樂節目獎
流行音樂節目獎得獎者（三立提供）
✦Midnight You & Me（參賽單位：中國廣播股份有限公司）
✦ 同行相記2（參賽單位：台北之音廣播股份有限公司）
✦告白那一刻（參賽單位：漢聲廣播電臺）
✦拍律遊樂園（參賽單位：國立教育廣播電臺）
✦ 音樂二三事（參賽單位：國立教育廣播電臺）
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