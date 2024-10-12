張友驊曾因揭弊遭人埋伏7小時 持刀抵邀恐嚇過程全曝光

名嘴張友驊生前因揭弊曾遭人持刀恐嚇。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕經常出現在談話性節目的名嘴張友驊因颱風日外出散步，途中不慎跌倒導致心因命內科疾病發作、心臟驟停後失去意識。未料昨（11）便傳來噩耗，張友驊搶救一週後仍無力回天，享壽71歲。張友驊過去藏在節目上講述自己因為揭弊，到電視台錄影時竟在電視台門口遭人持刀恐嚇，這段歷史現在也被人挖出。

張友驊最為人所知的就是揭發洪仲丘內幕，長期揭弊的他某次在節目中分享自己的恐怖經驗，首先是他有兩次錄影時間最長的紀錄，分別為討論賓拉登，一整天從早上8點講到隔日凌晨1點；另一次則是講到前總統陳水扁女婿趙建銘遭收押，從上午10點講到隔天凌晨3點，為了方便跑行程，張友驊還特地包下一輛計程車，載著他四處跑行程。

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歹徒埋伏7小時只為恐嚇張友驊「不要說太多」。（本報資料照）

最驚悚的一次是張友驊在電視台門口被人持刀恐嚇，當時一名壯碩男子向電視台警衛謊稱自己是張友驊的高中同學，且在現場埋伏7小時，張友驊被堵在電視台門口，該男子見到他先佯裝熱情擁抱，卻貼在他耳邊說：「我們是好朋友，我現在跟你講，你談到某某某，我希望你不要講。」張友驊覺得案情不單純的時候，對方拿著短刀抵在他腰間，威脅：「如果我這次生意做不成的話，我活不下去」、「當我活不下去的時候，你這裡會有幾個洞，我也不知道」。

該男口頭恐嚇之後，變裝作若無其事的模樣，還熱情叫張友驊趕緊進棚錄影。這經驗讓張友驊警覺心提高，並且當下現場有3名警衛在，算有驚無險，但張友驊本人也承認，這件事讓他一生記憶深刻。

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