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不准色色！何妤玟寫真桌曆太辣 馬力歐手插口袋 「上下晃動」

何妤玟近期推出寫真桌曆，積極宣傳中。（翻攝自IG）何妤玟近期推出寫真桌曆，積極宣傳中。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕47歲何妤玟2020年結束為期8年的婚姻，恢復單身後開始大方展露窈窕身材，近期即將推出寫真桌曆。近日他在社群公開一段影片，男星馬力歐看寫真照時，被何妤玟當場抓包，他的手竟插進口袋「上下動」。

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畫面中，馬力歐看著何妤玟寫真照片，一手插進口袋上下晃動，何妤玟見狀上前詢問，馬力歐則回應是一個新妹的寫真，叫做何「好」玟。何妤玟連忙指認這就是自己，馬力歐則在認真看一次，並開玩笑的指著照片說：「她比你正。」

馬力歐配合劇情，手伸口袋上下動。（翻攝自IG）馬力歐配合劇情，手伸口袋上下動。（翻攝自IG）

最後，馬力歐大開玩笑建議大家，看何妤玟的寫真時，兩隻手最好要上下晃動，「這樣才有真實感！」何妤玟則是被此舉逗笑，害羞到摀嘴說：「手在幹嘛啦？！」網友見狀更是色瞇瞇的說：「飛機起飛了嗎」、「SOD劇情發展」。

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