《絕命終結站 血脈》限制級誅九族死法刷新紀錄！重磅宣布提前上映

〔記者許世穎／綜合報導〕經典恐怖片系列新作《絕命終結站 血脈》以全新「誅九族」死法，刷新系列最多死亡人數紀錄，在台確定以「限制級」上映，今（2）日更公布重大消息，除了在台提早至5月14日上映，更將於下週5月9、10兩天舉辦搶先場，觀眾有機會拿到片中令人聞風喪膽的「幸運硬幣」。

《絕命終結站 血脈》開創全新「誅九族」玩法，在台被列為限制級。（華納兄弟提供）

《絕命終結站》系列自2000年首集上映以來，就靠著創意十足的離奇死法，成為影史最具代表性的恐怖片系列，此次《絕命終結站 血脈》和上集《絕命終結站5》相隔14年推出，死神絕不讓粉絲失望，在片中大開殺戒，開創全新「誅九族」玩法，這次不僅向該死的人索命，更要其家族三代血債血償，讓本片死亡人數再攀新高，一舉打破系列25年來最高紀錄，挑戰影迷觀影極限。

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導演查克利普夫斯基對此表示：「我們不只想向這些經典死亡橋段致敬，更希望能打造觀眾從來沒見過的全新死法」，另一位導演亞當史坦也笑說「我們把各種匪夷所思的死法，呈現在大銀幕的同時也玩得很開心，絕對讓觀眾猜不到！」

《絕命終結站 血脈》死亡人數打破系列25年來最高紀錄，挑戰影迷觀影極限。（華納兄弟提供）

同時《絕命終結站 血脈》也是本系列首度推出IMAX版本，以最大的畫面震撼呈現瘋狂死法，讓觀眾沉浸式體驗死神所帶來令人窒息的壓力。電影劇情描述大學生史黛芬妮飽受反覆出現的暴力惡夢所困擾，於是決定回到家鄉，尋找唯一可能打破這個循環的人，並拯救家人免於無法避免的可怕厄運。

《絕命終結站 血脈》將於5月14日包括2D、IMAX、4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema 同步在上映，搶先場將於5／9（五）、5／10（六）限量登場，觀眾有機會獲得電影海報或幸運硬幣，詳情請洽各影城。

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