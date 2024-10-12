Jessi霸氣形象幻滅！目睹粉絲被打掉頭就走 道歉：不認識施暴者

Jessi捲入毆打事件。（翻攝自IG、YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星Jessi性格直率、身材火辣，以霸氣姐姐的形象圈粉無數，不過近日卻捲入毆打粉絲事件。一名18歲粉絲在9月29日凌晨巧遇她想合照，遭婉拒準備離開時，卻被Jessi的同行友人挑釁，另一名黑衣男子出手毆打，報警後卻發現Jessi和施暴者早已離開，粉絲對此十分失望。Jessi和所屬經紀公司DOD今（12）出面強調，不認識該名施暴者。

Jessi目睹粉絲被揍卻毫無作為，直接離開現場。（翻攝自JTBC News）

從監視器畫面來看，這名男粉上前詢問是否能合照遭婉拒後，便點頭準備離開，沒想到Jessi的同行男子卻對他爆粗口挑釁，還被突然冒出的黑衣男子毆打臉部，直到另一名同行女子出面制止黑衣男，粉絲才有機會報警，但過程中仍不斷遭到挑釁。而Jessi和施暴者卻在一片混亂之中離開現場，讓粉絲十分失望和受傷，「我不知道Jessi是不想被捲入其中，還是想逃避責任，我感到非常失望。被那名男子毆打後，我受到了極大的心理創傷。」

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Jessi發文致歉。（翻攝自IG）

男粉的母親得知消息後，氣憤找上Jessi的經紀公司討公道，卻得到這樣的回應，「我們不認識該名施暴者，他是中國人，他是Jessi認識的一名製作人的朋友，和Jessi並沒有關係」。然而事件逐漸發酵，Jessi於今日凌晨發表致歉聲明，表示由於事發突然讓她感到錯愕，因此未能及時反應保護粉絲，為此感到歉疚，並再次強調和該名施暴者不認識，但會積極協助受害粉絲，讓加害者受到應有的懲罰。

不過許多網友觀看監視器畫面後，紛紛表示對Jessi感到失望，批評她沒有立即幫助粉絲報警，直接離開現場的行為讓人很幻滅，「以後還繼續以『霸氣姐姐』姿態上節目的話，就太可笑了」、「直接走掉不幫忙報警？太過分了」。

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