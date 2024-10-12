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娛樂 音樂

恭喜！草屯囝仔樞育求婚後火速登記 正妹老婆曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕草屯囝仔繼阿倉成為人夫後，樞育也在10月傳出結婚的好消息，他在上週末在花蓮驚喜向圈外女友求婚，更火速在隔天攜手登記，人生正式邁入下一階段。樞育分享求婚當下的心情緊張到快哭了，事後笑說：「最後我還是忍住了，我怕一直啜泣的話，畫面會太好笑。」

樞育準備求婚驚喜。（宇宙信號提供）樞育準備求婚驚喜。（宇宙信號提供）

對於求婚驚喜，樞育分享當時情況一度不在規劃內，甚至差點就「堵」不到對方，所幸最後仍驚險且順利的完成任務。

樞育親自剪接了一段浪漫的求婚影片並錄製口白，濃縮敘述了10年來的共同經歷。提到與另一半認識的經過，樞育分享當年與對方透過網路認識，第一次見面甚至是女方獨自一人從花蓮到草屯，並且一句「我來了就不會離開了喔。」讓樞育覺得女生相當勇敢，兩人決定彼此攜手交往，一路堅定走到了今天。

樞育與未婚妻登記結婚。（宇宙信號提供）樞育與未婚妻登記結婚。（宇宙信號提供）

樞育感謝一起規劃求婚計畫的好友們：「大家都各司其職，幾乎每天下班後大家都會開會討論到半夜，朋友們都專業到我想開求婚企劃公司了。」透露在求婚的當下，另一半也感動哭了。

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