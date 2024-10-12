晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

王傳一學霸本質啟動！「多語學習」秘訣連岳母都搬出來

〔記者蕭方綺／台北報導〕以偶像劇走紅的王傳一去年演出獲金鐘獎16項提名的《八尺門的辯護人》檢察官，演技令人印象深刻，這回首次演出大愛戲劇的他更在《在光裏的人》展現全新風貌，詮釋樸實誠懇的真實人物外，還要為語言、醫術、太極等勤做功課。

王傳一坦言拍《在光裏的人》是他從影生涯以來一大轉折點，「以前我沒耐性，所有事情只看重點，不願在過程中浪費時間。但這次拍戲讓我個性轉變許多，演技上也不同於以往，我會收斂著演技再慢慢釋放給導演，用減法的方式再去遞增。」

柯淑勤（左）在《在光裏的人》到處賺外快，瘋狂糾纏王傳一。（大愛電視提供）柯淑勤（左）在《在光裏的人》到處賺外快，瘋狂糾纏王傳一。（大愛電視提供）

戲裡不會聽也不會說的都市小孩王傳一，更以流利台語與客語穿梭其中，曾是學霸的他也透露學習語言秘訣，他在開拍前先找台語老師依照劇本一對一教學、聽錄音慢速與正常速度反覆練習，客語則出動岳母惡補發音，開拍後由飾演父親的林志儒協助指導。

王傳一在《在光裏的人》劇中，以流利台語與客語穿梭其中。（大愛電視提供）王傳一在《在光裏的人》劇中，以流利台語與客語穿梭其中。（大愛電視提供）

他記得有一場戲是在屏東家裡的豬圈，知道父親罹癌後的父子對話，至今想起來還是很動容，「這些都是以往的戲劇無法深刻表演的地方。所以，語言跟聲音表情很重要，這會讓觀眾能不能入戲，跟著角色一起掉淚一起笑。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中