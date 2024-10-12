王傳一學霸本質啟動！「多語學習」秘訣連岳母都搬出來

〔記者蕭方綺／台北報導〕以偶像劇走紅的王傳一去年演出獲金鐘獎16項提名的《八尺門的辯護人》檢察官，演技令人印象深刻，這回首次演出大愛戲劇的他更在《在光裏的人》展現全新風貌，詮釋樸實誠懇的真實人物外，還要為語言、醫術、太極等勤做功課。

王傳一坦言拍《在光裏的人》是他從影生涯以來一大轉折點，「以前我沒耐性，所有事情只看重點，不願在過程中浪費時間。但這次拍戲讓我個性轉變許多，演技上也不同於以往，我會收斂著演技再慢慢釋放給導演，用減法的方式再去遞增。」

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柯淑勤（左）在《在光裏的人》到處賺外快，瘋狂糾纏王傳一。（大愛電視提供）

戲裡不會聽也不會說的都市小孩王傳一，更以流利台語與客語穿梭其中，曾是學霸的他也透露學習語言秘訣，他在開拍前先找台語老師依照劇本一對一教學、聽錄音慢速與正常速度反覆練習，客語則出動岳母惡補發音，開拍後由飾演父親的林志儒協助指導。

王傳一在《在光裏的人》劇中，以流利台語與客語穿梭其中。（大愛電視提供）

他記得有一場戲是在屏東家裡的豬圈，知道父親罹癌後的父子對話，至今想起來還是很動容，「這些都是以往的戲劇無法深刻表演的地方。所以，語言跟聲音表情很重要，這會讓觀眾能不能入戲，跟著角色一起掉淚一起笑。」

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