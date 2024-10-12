泰國女神擁400萬IG追蹤！出櫃認雙性戀：我交過女友

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國電影《荊棘天堂》由BL男神羅杰夫（Jeff Satur）領銜主演，女主角由2022泰國萬國小姐（Miss Grand Thailand）人氣冠軍英法瓦拉哈（Engfa Waraha）擔綱，外型甜美的她IG追蹤數累積破400萬，片中她飾演榴槤園的爭奪者之一，也是羅杰夫繼承伴侶財產的最大威脅者。

英法瓦拉哈在泰國擁有高人氣。（翻攝自英法瓦拉哈IG）

電影講述男主角羅杰夫與同性伴侶無法透過婚姻平權法繼承與另一半的遺產，然而女主角英法瓦拉哈在戲外曾坦言自己也屬於LGBTQ+族群，是雙性戀交過女朋友，她日前在宣傳時曾透露：「初次接觸劇本，讀本的第一天，因為能夠感同深受每個角色的處境，馬上就為這個故事感動到哭了，而我的角色也很快就融入我的心中，她和真實的我一樣，都具有一種奮鬥精神，是會為了目標堅持到底的同路人。」她也感性提到：「也許當時同婚是合法的，這一切的悲劇就不會發生了吧！」

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英法瓦拉哈（右）在《荊棘天堂》中，飾演爭奪羅杰夫財產的威脅者之一。（CATCHPLAY提供）

高人氣的英法瓦拉哈不僅外表亮麗，舞技更十分出色，然而在《荊棘天堂》中，她必須收起光環與拋開才華，以農婦扮相飾演盡心盡力服侍養母的「阿茉」，目標是必須繼承榴槤園土地與房產。儘管片中是個扮相樸實且富有心機的角色，但挑戰這部有關同性伴侶繼承遺產爭議的題材，對於她而言意義非凡。

英法瓦拉哈在《荊棘天堂》中扮成農婦。（CATCHPLAY提供）

英法瓦拉哈曾說：「身為LGBTQ+族群的一份子並不容易，何況是公眾人物，但也因為我們有著某種影響力和責任，更應該為 LGBTQ 發聲。」被問到給予角色的一段話時，英法·瓦拉哈更說：「希望阿茉更多看到自我的價值，別人看不到我們的價值也沒關係，但我們必須愛自己，我們要看到更多自己的價值。」

英法瓦拉哈造型百變。（翻攝自自英法瓦拉哈IG）

《荊棘天堂》由人氣泰劇《以你的心詮釋我的愛》（I Told Sunset about You）導演納盧拜庫諾（Naruebet Kuno）初次執導電影處女作，日前導演在泰國放映活動時曾提到，《荊棘天堂》是取材自身邊許多真實發生的故事，「這部電影受到住在偏鄉的人們所經歷的不平等遭遇所啟發，特別是那些缺乏資源的群體而言」。

電影《荊棘天堂》將於11月8日上映。

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