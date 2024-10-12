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娛樂 日韓

韓劇好狗血！親熱戲門外吻到屋內 又變無性夫妻勒索渣男

李絮（左）在《愛情少一啪》中與安宰弘的情侶時期熱情如火，步入婚姻後卻因經濟壓力，導致兩人成了無性夫妻。（八大電視提供）李絮（左）在《愛情少一啪》中與安宰弘的情侶時期熱情如火，步入婚姻後卻因經濟壓力，導致兩人成了無性夫妻。（八大電視提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國18禁的黑色喜劇《愛情少一啪》由李絮主演，她與三度合作的安宰弘搭檔夫妻，劇情一開場，即是兩人火辣的「動作戲」，尺度大開看得令人臉紅心跳。

兩人從門外一路狂吻到屋子裡的親熱戲，李絮透露，他們排練非常多次，尤其記得是在不同天拍攝完成，但這似乎也無法澆熄李絮和安宰弘的熱情互動，連導演都被兩人的表演感到驚訝。

李絮分享即使和安宰弘三度合作，這次共同演出《愛情少一啪》仍然充滿新鮮感，而且很感謝對方能一起參與，因為最初很好奇和她對戲的演員會是誰，在得知是老搭檔安宰弘，讓她感到很放心。

《愛情少一啪》中李絮飾演飯店櫃台服務人員，外表冷淡，卻有很兇的一面，但內心其實充滿溫暖。飾演李絮另一半的安宰弘則是計程車司機，性格與妻子截然不同，外表看似憨厚溫暖的他，內心卻冷酷。

安宰弘在《愛情少一啪》中的角色外表看似憨厚溫暖，內心其實冷酷。（八大電視提供）安宰弘在《愛情少一啪》中的角色外表看似憨厚溫暖，內心其實冷酷。（八大電視提供）

李絮、安宰弘情侶時期的熱情如火，步入婚姻後因為生活經濟壓力，消磨兩人對性的渴望，成了無性夫妻，卻在某次得知朋友的老公出軌，對方為了不讓偷吃事件曝光，提供「封口費」給他們，李絮、安宰弘沒想過竟獲得這筆意外之財，進而動了歪腦筯 ，開始瞄準婚外情對象，勒索出軌者從中賺取錢財。

《愛情少一啪》李絮（右）、安宰弘劇中瞄準婚外情對象，從中賺取錢財。（八大電視提供）《愛情少一啪》李絮（右）、安宰弘劇中瞄準婚外情對象，從中賺取錢財。（八大電視提供）

由於劇情拍攝出各式各樣的婚外情狀況，挑戰觀影尺度，李絮和安宰弘在回顧這些片段時，有些甚至是第一次才看到的畫面，都讓兩人忍不住害羞，表情顯得非常尷尬。

被問及如果親眼目睹另一半出軌，李絮坦言會很生氣，並且會從對方的人生中消失，安宰弘則是會想跟對方爭論，因為想知道事情的真相。《愛情少一啪》13日起，每週日晚間10點於八大戲劇台全台首播。

韓劇《愛情少一啪》李絮角色外表冷淡，卻有很兇的一面，但內心其實充滿溫暖。（八大電視提供）韓劇《愛情少一啪》李絮角色外表冷淡，卻有很兇的一面，但內心其實充滿溫暖。（八大電視提供）

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