雷擎力挺世界音樂節 台灣之光「泰武古謠傳唱」也來了

雷擎出席記者會獻唱。（風潮音樂提供）



〔記者陽昕翰／台北報導〕「世界音樂節@台灣」今天（11日）舉辦開幕記者會，台灣代表雷擎、DJ汝妮現身相挺，作為首組登上英國音樂節WOMAD主舞台的台灣團隊「泰武古謠傳唱」更穿上排灣族傳統服飾，展現充滿生命力的精彩表演。

在活動現場，許多表演團體搶先演出，其中來自日本的民謠十字軍Minyo Crusaders一上台就炒熱現場氣氛，邀請現場觀眾一起共舞，他們開心表示：「我們沒有去過別的國家的世界音樂節，這也是我們第一次來台灣，希望明天也能邀請現場的觀眾開心跳舞！」來自義大利的Suonno D' Ajere也接連上台，以三人編制帶來拿波里風情的演出。

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首組登上英國知名音樂節WOMAD主舞台的台灣團隊｢泰武古謠傳唱」。（風潮音樂提供）



文化部影視局表示，本年度｢世界音樂節@台灣」將帶來高達28場演出，包含多個限定跨國共製及自製節目，更有國際論壇、圓桌會議、地球市集等多元活動內容。

文化部影視及流行音樂產業局局長王淑芳致詞表示，世界音樂節今年邁入第九屆，已經累積26萬人次觀眾參與，相信可以透過音樂讓更多國際朋友認識台灣。

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