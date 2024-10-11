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娛樂 電影

漫威「 猛毒馬」攻占信義區！ 最炸電影派對嗨翻台北不夜城

《猛毒最終章：最後一舞》先遣部隊「猛毒馬」登陸信義區。（索尼影業提供）《猛毒最終章：最後一舞》先遣部隊「猛毒馬」登陸信義區。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕眾所期待的漫威鉅作《猛毒最終章：最後一舞》即將在台上映，昨天（10日）已有民眾發現宛如來自異次元的「猛毒暗黑旋轉木馬」現身台北信義區，空降信義威秀中庭一樓廣場，可愛旋轉木馬，搖身變成大人感十足的吸睛勁爆黑木馬。

《猛毒最終章：最後一舞》的「猛毒暗黑旋轉木馬」空降信義威秀中庭一樓廣場。（索尼影業提供）《猛毒最終章：最後一舞》的「猛毒暗黑旋轉木馬」空降信義威秀中庭一樓廣場。（索尼影業提供）

這個超狂電影裝置物的陳列靈感來源，來自預告片中討論度最高的「猛毒馬」，網友大讚這個惡趣味實在太讚！也令人期待電影正片中還會出現哪些更厲害的猛毒共生體。而在先遣部隊「猛毒馬」登陸信義區後，猛毒也將攻占這塊最嗨的夜生活基地，10月18日（五）晚上9點至凌晨3點，最炸電影派對「猛毒之夜」將席捲信義A19前廣場。

《猛毒最終章：最後一舞》海報。（索尼影業提供）《猛毒最終章：最後一舞》海報。（索尼影業提供）

發行該片的索尼影業攜手指標酒吧Cafe from Mars火星咖啡，帶來整晚不間斷的音樂和期間限定猛毒調酒，超瘋狂猛毒DJ舞台將點亮信義區的週五夜晚，Cafe from Mars也會搖身一變成為最暗黑的電影派對中心，就等影迷一同加入猛毒的「最後一舞」！Cafe from Mars從10月18日起至11月3日，也將限量供應期間限定猛毒調酒，再送酷炫猛毒變色杯和夜光徽章。

《猛毒最終章：最後一舞》將於10月23日（週三）搶先全美在台上映。

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