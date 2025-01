漫威「 猛毒馬」攻占信義區！ 最炸電影派對嗨翻台北不夜城

《猛毒最終章:最後一舞》先遣部隊「猛毒馬」登陸信義區。(索尼影業提供)

〔記者許世穎/台北報導〕眾所期待的漫威鉅作《猛毒最終章:最後一舞》即將在台上映,昨天(10日)已有民眾發現宛如來自異次元的「猛毒暗黑旋轉木馬」現身台北信義區,空降信義威秀中庭一樓廣場,可愛旋轉木馬,搖身變成大人感十足的吸睛勁爆黑木馬。

《猛毒最終章:最後一舞》的「猛毒暗黑旋轉木馬」空降信義威秀中庭一樓廣場。(索尼影業提供)

這個超狂電影裝置物的陳列靈感來源,來自預告片中討論度最高的「猛毒馬」,網友大讚這個惡趣味實在太讚!也令人期待電影正片中還會出現哪些更厲害的猛毒共生體。而在先遣部隊「猛毒馬」登陸信義區後,猛毒也將攻占這塊最嗨的夜生活基地,10月18日(五)晚上9點至凌晨3點,最炸電影派對「猛毒之夜」將席捲信義A19前廣場。

《猛毒最終章:最後一舞》海報。(索尼影業提供)

發行該片的索尼影業攜手指標酒吧Cafe from Mars火星咖啡,帶來整晚不間斷的音樂和期間限定猛毒調酒,超瘋狂猛毒DJ舞台將點亮信義區的週五夜晚,Cafe from Mars也會搖身一變成為最暗黑的電影派對中心,就等影迷一同加入猛毒的「最後一舞」!Cafe from Mars從10月18日起至11月3日,也將限量供應期間限定猛毒調酒,再送酷炫猛毒變色杯和夜光徽章。

《猛毒最終章:最後一舞》將於10月23日(週三)搶先全美在台上映。

☆自由時報電子報提醒您,未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

