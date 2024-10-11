動人口碑空降冠軍！《荒野機器人》雙十節稱霸全台

《荒野機器人》雙十節在台上映拿下全台票房冠軍。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕被讚譽為「夢工廠最偉大的作品」的《荒野機器人》挾著全球上映後超強口碑，於昨（10日）雙十節正式在台上映，以近台幣555萬的票房成績空降全台票房冠軍！電影在北美上映13天票房已破6883萬美金（約台幣22.14億元），全球票房也已高達1.05億美金（約台幣33.78億元）。

該片由曾經擔任《馴龍高手》及《星際寶貝》編導的導演克里斯桑德斯執導，融合格局規模、情感互動、幽默笑點和暖心元素，在多倫多影展舉行世界首映後便獲得壓倒性好評，目前在知名影評網站「爛番茄」已獲新鮮認證，影評分數仍有高達98%新鮮度，代表觀眾評價的爆米花指數同樣也有98%。

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佩德羅帕斯卡為《荒野機器人》中的狐狸「阿探」配音，直說比他扮演過的許多角色更像他本人。（UIP提供）

電影除了找來奧斯卡得主露琵塔尼詠歐為片中機器人「羅茲」溫暖獻聲，還有以《曼達洛人》、《最後生還者》大受歡迎的佩德羅帕斯卡為狐狸「阿探」配音，導演桑德斯大讚他為角色帶來原先劇本中沒有的新層次，「佩德羅帕斯卡詮釋的阿探有一種淘氣的特質，有時幾乎就像一個愛惡作劇的孩子。他表達台詞的方式混合了堅毅、機靈，偶爾帶點孩子般的好奇心，讓角色流露出一絲純真。」

《荒野機器人》中的狐狸「阿探」由佩德羅帕斯卡配音。（UIP提供）

佩德羅也認為這個新角色讓他產生更多共鳴，甚至覺得阿探比他扮演過的許多角色更像他本人，「一開始，我表現出又酷又有趣的樣子，就像你想像一隻狐狸會有的樣子。但克里斯桑德斯幫助我擺脫那些既定的想法，鼓勵我發揮自己的幽默感、本性和搞怪能力。他允許我放手一搏、全力以赴，我覺得得到很大的自由。」《荒野機器人》持續在台好評上映中。

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