晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

動人口碑空降冠軍！《荒野機器人》雙十節稱霸全台

《荒野機器人》雙十節在台上映拿下全台票房冠軍。（UIP提供）《荒野機器人》雙十節在台上映拿下全台票房冠軍。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕被讚譽為「夢工廠最偉大的作品」的《荒野機器人》挾著全球上映後超強口碑，於昨（10日）雙十節正式在台上映，以近台幣555萬的票房成績空降全台票房冠軍！電影在北美上映13天票房已破6883萬美金（約台幣22.14億元），全球票房也已高達1.05億美金（約台幣33.78億元）。

該片由曾經擔任《馴龍高手》及《星際寶貝》編導的導演克里斯桑德斯執導，融合格局規模、情感互動、幽默笑點和暖心元素，在多倫多影展舉行世界首映後便獲得壓倒性好評，目前在知名影評網站「爛番茄」已獲新鮮認證，影評分數仍有高達98%新鮮度，代表觀眾評價的爆米花指數同樣也有98%。

佩德羅帕斯卡為《荒野機器人》中的狐狸「阿探」配音，直說比他扮演過的許多角色更像他本人。（UIP提供）佩德羅帕斯卡為《荒野機器人》中的狐狸「阿探」配音，直說比他扮演過的許多角色更像他本人。（UIP提供）

電影除了找來奧斯卡得主露琵塔尼詠歐為片中機器人「羅茲」溫暖獻聲，還有以《曼達洛人》、《最後生還者》大受歡迎的佩德羅帕斯卡為狐狸「阿探」配音，導演桑德斯大讚他為角色帶來原先劇本中沒有的新層次，「佩德羅帕斯卡詮釋的阿探有一種淘氣的特質，有時幾乎就像一個愛惡作劇的孩子。他表達台詞的方式混合了堅毅、機靈，偶爾帶點孩子般的好奇心，讓角色流露出一絲純真。」

《荒野機器人》中的狐狸「阿探」由佩德羅帕斯卡配音。（UIP提供）《荒野機器人》中的狐狸「阿探」由佩德羅帕斯卡配音。（UIP提供）

佩德羅也認為這個新角色讓他產生更多共鳴，甚至覺得阿探比他扮演過的許多角色更像他本人，「一開始，我表現出又酷又有趣的樣子，就像你想像一隻狐狸會有的樣子。但克里斯桑德斯幫助我擺脫那些既定的想法，鼓勵我發揮自己的幽默感、本性和搞怪能力。他允許我放手一搏、全力以赴，我覺得得到很大的自由。」《荒野機器人》持續在台好評上映中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中