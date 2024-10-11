昔一週掉12kg！林岱縈揭低潮 「啦啦隊被嫌老」曝心聲

林岱縈擔任公益代言人。（紅心字會提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕啦啦隊女神林岱縈今（11）日受邀擔任紅心字會「Hi-Love一塊，發現愛」公益代言人，號召粉絲到全台萊爾富便利商店門市捐發票，她受訪時提到6年前曾陷入低潮，懷疑自己不適合演藝圈，體重狂掉12公斤。

林岱縈透露6年前出第一本寫真書時遇到不少難關，對自己很沒信心，不斷懷疑自己是否適合在演藝圈工作，時不時的挑自己的毛病、否定自己，每天以淚洗面，睡不好也吃不下，一個禮拜內體重就從47公斤瘦到35公斤。

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林岱縈擔任公益代言人。（記者王文麟攝）

林岱縈也說當時有掉頭髮、胸部縮水，比較有感的是跳舞會重心不穩，有次還差點從升降台掉下去，一路持續了快半年，期間多虧家人朋友不停陪伴林岱縈，帶她出國散心，她也尋求醫療與畫畫課程幫助，終於順利戰勝心魔，有感而發直呼：「現在回去看真的覺得那時候長得很可怕。」

林岱縈也說從她出道、跳啦啦隊以來外界酸言酸語沒有停過，日前也有網友認為有些女孩年紀太大，36歲的林岱縈繞不以為意，認為年紀不應該成為設限，「我有很多經驗可以教給之後的學妹。」

林岱縈擔任公益代言人。（記者王文麟攝）

而她11月9日將在台北三創Clapper Studio舉辦出道11年人生首場「Calculate Love」演唱會，透露將演唱22首歌曲，等等還打算去KTV練唱，提到歌曲會有動感、抒情曲風還準備了粵語歌，笑稱現在最熟的是自己的單曲 ，還有爸爸發明的生日快樂歌，說著還在現場小秀幾段、相當可愛。

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