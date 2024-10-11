晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

梁修身拿金鐘特別貢獻獎！感慨錯過兒子成長：心中有遺憾

〔記者林欣穎／台北報導〕台視《台灣名人堂》明日將專訪第59屆電視金鐘獎「特別貢獻獎」得主梁修身。深耕演藝圈超過半個世紀，期間屢獲各項大獎肯定，但在得知拿到金獎榮耀時，內心依舊百感交集。

梁修身表示：「其他的獎項或許可以反覆拿獎，但「特別貢獻獎」一輩子就一次，所以非常地珍貴。」，多年來在演藝圈表現優異，演出許多膾炙人口的作品和角色，梁修身其實並非戲劇科班出身，回憶起剛踏入演藝圈時，不諱言那段日子裡「完全不懂戲劇」，甚至曾面臨無戲可拍、沒有收入的困境。

梁修身透露在得知拿到特別貢獻時，內心百感交集。（台視提供）梁修身透露在得知拿到特別貢獻時，內心百感交集。（台視提供）

幸運的是他被蔡揚名導演一眼相中，從跌跌撞撞後開啟了與戲劇的不解之緣。梁修身展現出過人的天賦與拼勁，後來與凌波、甄珍等大牌明星攜手合作，迅速躍升為一線演員。他謙遜地表示：「我很幸運遇到了很多貴人，給了我這麼多寶貴的機會。」。

不過梁修身在全力衝刺事業的過程，卻也因此錯過了陪伴孩子成長的機會。他透露當時小兒子梁正群讀高三，收工回家發現他苦讀到半夜，一問之下才發現梁正群正在準備隔天的英文演講，梁修身惋惜的表示：「他的英文表現的這麼好，我居然都不知道。」

他也透露大兒子梁赫群成家立業後，對於孩子的疼愛遠超過自己當年表現，梁修身表示：「看到梁赫群這麼疼孩子，心中有遺憾也非常感動。」

如今梁赫群和梁正群事業穩定、家庭生活幸福，身為父親的梁修身備感欣慰和自豪，看到孩子們以成熟的心態面對工作和生活，梁修身感性表示：「他們真的長大了。」身為父親的他給兩個兒子唯一的叮嚀是：「順境時要保持謹慎，逆境時要沉著冷靜。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中