梁修身拿金鐘特別貢獻獎！感慨錯過兒子成長：心中有遺憾

〔記者林欣穎／台北報導〕台視《台灣名人堂》明日將專訪第59屆電視金鐘獎「特別貢獻獎」得主梁修身。深耕演藝圈超過半個世紀，期間屢獲各項大獎肯定，但在得知拿到金獎榮耀時，內心依舊百感交集。

梁修身表示：「其他的獎項或許可以反覆拿獎，但「特別貢獻獎」一輩子就一次，所以非常地珍貴。」，多年來在演藝圈表現優異，演出許多膾炙人口的作品和角色，梁修身其實並非戲劇科班出身，回憶起剛踏入演藝圈時，不諱言那段日子裡「完全不懂戲劇」，甚至曾面臨無戲可拍、沒有收入的困境。

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梁修身透露在得知拿到特別貢獻時，內心百感交集。（台視提供）

幸運的是他被蔡揚名導演一眼相中，從跌跌撞撞後開啟了與戲劇的不解之緣。梁修身展現出過人的天賦與拼勁，後來與凌波、甄珍等大牌明星攜手合作，迅速躍升為一線演員。他謙遜地表示：「我很幸運遇到了很多貴人，給了我這麼多寶貴的機會。」。

不過梁修身在全力衝刺事業的過程，卻也因此錯過了陪伴孩子成長的機會。他透露當時小兒子梁正群讀高三，收工回家發現他苦讀到半夜，一問之下才發現梁正群正在準備隔天的英文演講，梁修身惋惜的表示：「他的英文表現的這麼好，我居然都不知道。」

他也透露大兒子梁赫群成家立業後，對於孩子的疼愛遠超過自己當年表現，梁修身表示：「看到梁赫群這麼疼孩子，心中有遺憾也非常感動。」

如今梁赫群和梁正群事業穩定、家庭生活幸福，身為父親的梁修身備感欣慰和自豪，看到孩子們以成熟的心態面對工作和生活，梁修身感性表示：「他們真的長大了。」身為父親的他給兩個兒子唯一的叮嚀是：「順境時要保持謹慎，逆境時要沉著冷靜。」

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