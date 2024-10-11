國慶煙火遭嫌「史上最丟臉」 賈永婕親揭內幕認了：沒贊助

賈永婕透露101國慶煙火秀1分鐘的原因。（翻攝自賈永婕臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕為了慶祝雙十國慶日，台北101在昨（10）日晚間8點到10點舉辦「心動台灣 Cheers‧台北101國慶展演」，除了1分鐘煙火秀，還有雷射光雕、投影秀，也是除跨年外，首次進行煙火表演。不過卻有網友認為1分鐘的煙火秀太短，笑稱：「有沒有可能是歷史上最丟臉的一次？」對此，台北101董事長賈永婕認了「沒贊助」。

台北101國慶煙火。（記者王藝菘攝）

台北101國慶煙火。（記者王藝菘攝）

有網友在PTT發文，表示看完101煙火後很失望，賈永婕今（11）日在臉書發文回應，「短短的17天從無到有，沒有籌備期只有趕工期」，不過她也說只要願意改變、接受挑戰就贏了，接著進一步解釋：「有人說煙火太短了，那是因為今年時間的關係來不及找贊助，賈董就自己想辦法把預算從自己的辦公室擠出來」，並喊話各大企業明年一起來贊助101國慶煙火，絕對會讓大家驚喜連連。

請繼續往下閱讀...

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法