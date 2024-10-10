日本「乖乖牌」男孩太超齡！《巡演轉學生》從陌生人變知心好友

齋藤潤（右）、松藤史恩聯合主演電影《巡演轉學生》。（中影提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本人氣新星齋藤潤去年在日片《去唱卡拉OK吧！》和「性格男星」綾野剛展開若有似無BL情；今年，齋藤潤一改好學生形象，在新片《巡演轉學生》成了不願上學的痞帥少年，和另一名男學生在一個月內從陌生人變為交心好友。

《巡演轉學生》以日本獨特的文化表演「大眾演劇」劇團為背景，齋藤潤以又帥又痞的叛逆態度現身，展現超齡演技，讓導演藤田直哉大讚「齋藤的演出帶給我很多靈感，他跟其他年輕演員的交流互動，讓電影充滿青春活力。」

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有趣的是，在《去唱卡拉OK吧！》開金口演唱熱門歌曲的齋藤潤，這次成了地下偶像團體的忠實觀眾，不僅親臨每場表演，還學會偶像的專屬應援手勢，在舞台下奮力揮舞閃著螢光色的應援棒。

《巡演轉學生》中文海報。（中影提供）

電影講述松藤史恩飾演的國中生隨父親在「大眾演劇」劇團練習演出，但劇團每月到不同地方巡演，讓他只好四處轉學，直到有天遇到齋藤潤，兩人發展出一段短暫卻美好的情誼。

《巡演轉學生》為紀念埼玉縣川口市成立90週年，以及SKIP CITY D-Cinema電影節創辦20週年的紀念之作，今年在義大利遠東國際影展拿下銀桑樹獎，並獲邀本屆高雄電影節台灣首映，預計10月25日全台上映。

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