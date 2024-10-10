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娛樂 日韓

李浚赫爆「一喝就掛」和前輩鬧不合！驚吐：他有點嚇人

韓劇《好或壞的東載》李浚赫（左）、朴星雄。（friDay影音提供）韓劇《好或壞的東載》李浚赫（左）、朴星雄。（friDay影音提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星李浚赫在《秘密森林》外傳《好或壞的東載》以主角「徐東載」驚喜回歸，他和反派朴星雄戲外妙語如珠，於記者會上讓全場笑聲不斷；朴星雄爆料和李浚赫「很不合」，虧他滴酒不沾，不過某天突然破戒，但隔天卻消失一整天。

《好或壞的東載》描述徐東載欲擺脫「收受贊助檢察官」的標籤，不過朴星雄飾演的建設代表「南完成」卻視他為眼中釘，雙方展開火熱生存戰。

朴星雄聊到和李浚赫合作的感想，爆料「他（李浚赫）真的付出很多努力，而且個性非常善良，但跟我最不合的一點就是他不喝酒」，透露李浚赫在拍攝最後一天有喝了一些，結果隔日宿醉一整天搞失蹤。

李浚赫聞言補充説：「一開始我真的很擔心，覺得前輩（朴星雄）看起來有點嚇人，我不知道該怎麼辦、非常擔憂；但當我們第一次一起演戲時，我就覺得非常棒」。《好或壞的東載》明（11日）起，每週五於friDay影音上架。


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