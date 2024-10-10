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汪建民欠債1500萬 地下錢莊找女友Joan討債

汪建民（左）借款都是女友Joan擔任保人。（翻攝自抖音）汪建民（左）借款都是女友Joan擔任保人。（翻攝自抖音）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人汪建民因罹患肺腺癌於本月7日病逝，享年56歲，消息一出演藝圈紛紛趕到不捨與哀悼。汪建民生前欠債累累，2022年他曾透露自己欠債金額高達1500萬元，債主有20餘人。汪建民病中女友Joan不離不棄，陪伴在他身邊8年，且汪建民借錢也都是由Joan擔任保人，早在汪建民還沒過世前，就已經有地下錢莊傳討債訊息給Joan，讓她心力交瘁。

汪建民重病時只有Joan陪在他身邊不離不棄。（翻攝自臉書／抖音）汪建民重病時只有Joan陪在他身邊不離不棄。（翻攝自臉書／抖音）

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根據《聯合新聞網》報導指出，汪建民向合法、不合法機構借錢都是由女友Joan當保人，但Joan只是一個普通的上班族，工作多年的存款早就全數幫忙汪建民還債，且由於她是汪建民的保人，汪建民無法還款的時候，合法金融機構就會從Joan月薪當中扣除一半。

汪建民曾經透露自己欠債高達1500萬元。（翻攝自臉書）汪建民曾經透露自己欠債高達1500萬元。（翻攝自臉書）

汪建民人還沒過世時，地下錢莊就已經開始向Joan索討債務，Joan說：「扛了這麼多年，我真的很累」不過轉念一想，Joan想到自己也有家人和工作，絕不能撒手不管，所以只能千拜託萬拜託，請對方高抬貴手。

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