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7寶媽「林叨囝仔」轉戰中國倒立開腿 粉絲數超慘

備受爭議的7寶媽「林叨囝仔」。（翻攝自臉書）備受爭議的7寶媽「林叨囝仔」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕高雄5寶媽網紅「陳家有五之」鬧出虐童致死，部分網友誤認為先前爭議連連的7寶媽「林叨囝仔」，其實「林叨囝仔」在嘲諷資源班學生風波後，漸漸把重心轉往中國，並將臉書關閉，轉戰中國社群小紅書，且這次她不再以7寶媽形象為主打，反而改走起運動博主路線，不斷賣弄自己的「居家瑜珈」，賣力經營3個月，如今成果可見。

林叨囝仔放棄臉書轉戰小紅書。（翻攝自小紅書）林叨囝仔放棄臉書轉戰小紅書。（翻攝自小紅書）

主打居家瑜珈，且努力自己示範的7寶媽，經營小紅書3個月之後，粉絲人數僅238人，讓很多網友覺得「越看越尷尬」。

相關新聞：多寶網紅「林家有五之」當保母虐死男童  廠商痛心：非常憤怒

「林叨囝仔」7寶媽過去挺孕肚爬山、揹著嬰兒滑雪、直播開資源班學生玩笑，造成社會觀感不佳，有人發現7寶媽目前已經把「林叨囝仔」粉絲專業關閉，在中國社群小紅書以《雪梨＿Sydney》重新出發。

林叨囝仔放棄臉書轉戰小紅書。（翻攝自小紅書）林叨囝仔放棄臉書轉戰小紅書。（翻攝自小紅書）

在小紅書改頭換面的7寶媽，狂秀身材，還賣力拍攝居家瑜珈短片，搞得滿頭大汗，3個月就上傳超過50部影片，不過，中國人不買她的帳，似乎對她的「居家瑜珈」不感興趣，除了追蹤人數僅有238人之外，也沒有任何一部影片收到超過10個愛心收藏。

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