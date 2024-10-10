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（影）台灣脾氣最好男主持人是「他」？蔡尚樺親揭私下面

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕節目《天才衝衝衝》日前爆發爭議，楊繡惠控訴主持人徐乃麟罵她「賤」，雖徐乃麟始終否認有罵人，但此事依舊在網路上掀起輿論，近日有人以「台灣主持男藝人好像只有曾X城脾氣最好」為題展開討論，對此，主持人蔡尚樺也跳出來回應了。

有網友以「台灣脾氣最好主持男藝人」為題展開討論，蔡尚樺跳出來回應。（翻攝自IG）有網友以「台灣脾氣最好主持男藝人」為題展開討論，蔡尚樺跳出來回應。（翻攝自IG）

蔡尚樺在「台灣主持男藝人好像只有曾X城脾氣最好」貼文下，留言表示相當贊同此說法，透露和曾國城共同主持節目多年以來，對方始終堅守「兩不原則」，那就是私下不說別人的不好、不議論他人八卦。

蔡尚樺在「台灣主持男藝人好像只有曾X城脾氣最好」貼文下，留言表示相當贊同此說法。（翻攝自Threads）蔡尚樺在「台灣主持男藝人好像只有曾X城脾氣最好」貼文下，留言表示相當贊同此說法。（翻攝自Threads）

蔡尚樺強調，「城哥是很真誠溫暖表裡如一的人」，對此，網友紛紛留下認同地回覆：「看他主持的節目很舒服」、「城哥主持風格很幽默，玩笑尺度拿捏很棒」。

蔡尚樺（左）大讚「城哥」是很真誠溫暖表裡如一的人」。（翻攝自IG）蔡尚樺（左）大讚「城哥」是很真誠溫暖表裡如一的人」。（翻攝自IG）




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