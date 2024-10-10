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多寶網紅「林家有五之」當保母虐死男童 廠商痛心：非常憤怒

網紅「林家有五之」宋女無照卻從事保母工作，並對2歲男童施虐。（翻攝自臉書）網紅「林家有五之」宋女無照卻從事保母工作，並對2歲男童施虐。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕同樣標榜生多名子女、在家自學的網紅翻車。先前網紅「林叨囝仔」挺孕肚爬山、嘲笑資源班孩童慘遭炎上，目前已關閉粉絲專頁疑似轉往中國發展。現又出現一名網紅「林家有五之」更誇張，擔任保母的宋女竟然多次對高雄2歲男童施虐，導致死亡，引起社會譁然。

保母為知名網紅「林家有五之」，經常在粉絲專頁當中塑造充滿愛心的形象，且丈夫擔任軍職，也經常分享6寶育兒日記。如今案件曝光，合作廠商《數感實驗室》開出第一槍強烈譴責：「感到非常震驚與憤怒」，並強調對任何形式或年齡的暴力零容忍。

網友也憤怒在網路上分享「多寶媽網紅人設崩壞」，並說「這位6寶媽比之前的7寶媽林叨更可惡，因為她無照卻當保母，還虐死別人的小孩」。

「林家有五之」宋女（左）及其任軍職丈夫。（翻攝自臉書）「林家有五之」宋女（左）及其任軍職丈夫。（翻攝自臉書）

高雄橋頭地檢署偵辦一起2歲男童被虐死案件，男童遭到狠心保母施虐，導致顱骨骨折併腦膜出血，經急救後不治。由於宋女身為網紅且經常在粉絲專頁分享自家6名子女在家自學的好形象，死亡男童誤信她是個愛孩子且懂育兒的人，將愛子從1歲就交友宋女24小時托育，沒想到宋女不但沒有保母執照，還犯下禽獸不如的虐童案件。

網友不但公布這位宋女即是網紅「林家有五之」經營者，且痛罵：「連不到2歲的小孩都捨得下這種重手」並指出她根本就是把生很多孩子當作自己衝高網路流量的人設，接著就開始接業配、開團購賺錢，根本就把孩子當作生財工具。這次發生憾事《數感實驗室》創辦人大動作在粉絲專業正式發文譴責，並說明2022年宋女曾主動聯繫詢問體驗事宜，團隊評估後認為宋女在網路上的形象、育兒發文、原住民文化推廣、相關認證培訓都不錯，故提供公關品，包含課程及教材，以互惠方式進行合作，最後一次互惠貼文在4月22日上線後即結案。

《數感實驗室》創辦人也表示，對於虐童事件感到非常震驚與憤怒，也為逝去的生命無比痛心。身為教育工作者及為人父母：我們對任何形式或年齡的暴力零容忍，並予以譴責。未來團隊會在選擇合作對象時加強查證與謹慎評估，望悲劇不要再度發生。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

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