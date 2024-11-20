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娛樂 最新消息

恭喜！宋仲基晉升2寶爸 開心報喜「公主健康誕生」

宋仲基（左）和妻子凱蒂迎接二寶出生。（資料照，達志影像）宋仲基（左）和妻子凱蒂迎接二寶出生。（資料照，達志影像）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國男星宋仲基去年1月宣布和英國前女星凱蒂再婚，同年6月迎來兒子出世，如今（20日）再宣布升格二寶爸的喜訊，開心表示：「非常感謝，我遇見了另一個可愛的女孩，一個非常漂亮的公主健康地誕生了！」

38歲韓星宋仲基2019年與女星宋慧喬離婚，2023年與英國籍妻子凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）再婚，同年6月生下兒子升格為人父母，妻子又在今年7月時被爆出懷上二寶。沒想到，宋仲基今（20日）透過官方粉絲專頁曬出寶貝女兒手部的照片，宣布再做爸爸的喜訊。

宋仲基開心曬出女兒的小手宣布成二寶爸。（翻攝自官咖）宋仲基開心曬出女兒的小手宣布成二寶爸。（翻攝自官咖）

宋仲基開心表示：「我現在身在羅馬，在這裡我遇上第一個小孩，已是1年多之前的事，很感恩地，我又多了一名漂亮的小女孩，而漂亮的小公主健康地誕生了，妻子和小孩正在健康地休息。」宋仲基婚後將重心放在家庭，作品產量銳減，愛家形象鮮明。

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