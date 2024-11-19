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娛樂 最新消息

米可白跳槽民視 「西螺大街火辣熱舞」畫面曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕侯怡君、謝瓊煖、藍葦華、楊慶煌、米可白等人演出民視新八點檔《好運來》，日前到雲林西螺福興宮展開一連串的拍攝，劇組特別在當地舉辦盛大的開場重頭戲，演員們可說是使出渾身解數。楊慶煌、謝瓊煖和劉至翰特別勤練鼓陣，展現出精湛的鼓藝。而向來跳兒童舞蹈的米可白，則是以曼妙的舞姿成為全場焦點。

藍葦華（左）、侯怡君在《好運來》中，穿梭在陣頭中躲避仇家。（民視提供）藍葦華（左）、侯怡君在《好運來》中，穿梭在陣頭中躲避仇家。（民視提供）

米可白初次在民視演出八點檔，戲裡飾演謝瓊煖女兒，她說這場出場戲很緊張，因為第一次要邊走路邊跳舞，還要隨時被鞭炮轟炸，被工作人員說「差點成為走跳的炸邯鄲」，實際投入拍攝後，米可白透露相當佩服走陣頭的大家，因為真的風吹日曬雨淋，相當辛苦。

劇中飾演兄妹的藍葦華和侯怡君，為了躲避仇家，在熙攘的陣頭隊伍中穿梭，2人為了呈現逃亡的驚險刺激，不僅連滾帶摔，更與對手演員上演拳拳到肉的激烈打鬥戲。其中一場戲，藍葦華和侯怡君還被鞭炮炸得全身是灰，但兩人仍敬業地完成拍攝。

劉至翰（左起）、楊慶煌、謝瓊煖和米可白在《好運來》當中飾演一家人。（民視提供）劉至翰（左起）、楊慶煌、謝瓊煖和米可白在《好運來》當中飾演一家人。（民視提供）

侯怡君表示：「這場戲對我來說是一個很大的挑戰，不僅要展現武打動作，還要傳達角色的緊張和恐懼。」尤其不小心吸到鞭炮的煙，讓她嗆到當場中斷拍攝。藍葦華則透露這一場戲真的好硬「肉搏戰」，尤其鞭炮打在身上也會因為腎上腺素上升忘記疼痛，但拍完當下雖然整個人都虛脫了，但也好開心。

米可白在《好運來》成舞者，被鞭炮炸身還維持笑容。（民視提供）米可白在《好運來》成舞者，被鞭炮炸身還維持笑容。（民視提供）

謝瓊煖說：「能夠參與這麼盛大的場面，我感到非常榮幸。雖然拍攝過程很辛苦，但看到成果很值得。」楊慶煌則說天氣超好，感謝鄉親大家都熱情相待，在等戲的時候，當地民眾還拿出家裡的椅子要大家坐下來休息，滿滿的人情味。

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